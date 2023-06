Hohe Ehrung zum Auftakt des Schützenfestes in Andreasberg

Andreasberg. Die Bruderschaft in Andreasberg feiert ihr Schützenfest. Zum Auftakt wurde ein besonders wichtiger Orden verliehen. Der Kreisvorstand war zu Gast,

Besser konnte der Start des Schützenfestes in Andreasberg nicht laufen: Roland Doetsch wurde vom Vorstand des Kreis-Schützenbundes mit dem großen Orden für hervorragende Verdienste ausgezeichnet.

Von Leipzig ins Sauerland

Roland Doetsch wuchs in einem kleinen Ort in der Nähe von Leipzig auf. Nach der Grenzöffnung zog er 1994 ins Sauerland und trat nach seinem Umzug nach Andreasberg in die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft ein. Im selben Jahr wurde er in den Vorstand gewählt. Roland Doetsch ist ein verlässlicher Schützenbruder, der bei jedem Arbeitseinsatz präsent ist.

Über viele Jahre waren er und die Schützenfahne unzertrennlich. Roland Doetsch war 2014 bis 2017 Träger der Kreisstandarte als Begleitung von Kreiskönig Oliver Stempel. Aktuell ist er Kaiser-Begleitoffizier. In der Mitgliederversammlung im März .2023 wurde er für weitere drei Jahre gewählt. Roland Doetsch ist somit 22 Jahre im Vorstand tätig.

Kreisvorstand zu Gast

Die Verleihung nahmen Kreisoberst Reinhard Schauerte, Kreisgeschäftsführer Frank Schröder und Volker Nölke vor.

