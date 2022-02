Hohe Energiepreise im HSK: Das können Verbraucher jetzt tun

Meschede. Die Preise für Energie sind hoch wie lange nicht. Die Verbraucherzentrale im Hochsauerlandkreis hat Tipps in dieser Situation.

Ob Strom, Erdgas, Heizöl oder Benzin – alle Energieträger sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Erhöhte Abschlagszahlungen, Belieferungsstopps durch einige Energieversorger und hohe Ersatz und Grundversorgungstarife für Neukundinnen und Kunden treffen auch die Menschen im Hochsauerland hart. „Die Menschen sind plötzlich mit sehr viel höheren Energiekosten konfrontiert und fühlen sich der Situation hilflos ausgeliefert.“ berichtet Petra Golly, Leiterin der heimischen Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW.

Praktische Hilfestellung

Im Rahmen der Aktion „Energiekosten steigen – Das ist jetzt zu tun!“ bietet die Verbraucherzentrale NRW vom 1. bis 4. März praktische Hilfestellung und Informationen in Form von Online-Vorträgen zu den Themen „Vorzeitige Kündigung von Strom- und Gasverträgen inklusive Anbieterwechsel“, „Strom- und Heizkosten sparen“, „Heizungswechsel & energetische Dämmmaßnahmen“ an.

>>> Lesen Sie auch: Demonstration in Meschede: Wer hat das Bündnis unterstützt <<<

Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, sich für die Online-Vorträge anzumelden bietet die Verbraucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw/energiepreise auch auf ihren Internetseiten.

Ergänzend zur Aktion unterstreicht Petra Golly: „Wir fordern Politik und Sozialbehörden auf, Energiekosten für private Haushalte dauerhaft bezahlbar zu machen und einkommensärmere Haushalte kurzfristig durch gezielte Maßnahmen zu entlasten.“ Denn die Energiekostenbelastung betrifft alle Haushalte.

Durchschnittlich 1120 Euro mehr

Eine Familie muss in einem Jahr aktuell durchschnittlich circa 1120 Euro mehr für Energie aufwenden als noch im Jahr 2021. Strom ist damit so teuer wie nie und muss nach Ansicht der Verbraucherschützer wieder günstiger werden. Neben der Abschaffung der EEG-Umlage sollte aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW so schnell wie möglich auch weitere Maßnahmen wie die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß erfolgen.

Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, sich für die Online- Vorträge anzumelden finden Interessierte unter folgender Adresse: www.verbraucherzentrale.nrw/energiepreise. Das Forderungspapier der Verbraucherzentrale NRW gibt es unter dieser Adresse zum Download: „Energiekosten steigen –das ist jetzt zu tun!“: www.verbraucherzentrale.nrw/forderungen_energiepreise

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland