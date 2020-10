Holzfäller und Cobbenroder Imker machen seltene Entdeckung

Da staunte sogar Wolfgang Jenke. Der Imker aus Cobbenrode und Insektenschutzbeauftragte des HSK, siedelt seit 38 Jahren Bienenvölker um. Aber ein wildlebendes Bienenvolk in einem gefällten Baum hat selbst er erst zum zweiten Mal erlebt.

Überrascht war auch Christoph Brune, Forstwirt im Dienst der Stadt Schmallenberg: Er kannte das noch gar nicht, und war begeistert, dass jemand das Volk um diese späte Jahreszeit retten konnte.

Kranke Fichten bei Bödefeld gefällt

In einem Waldstück in der Nähe von Bödefeld mussten Fichten wegen des extremen Borkenkäferbefalls gefällt werden. Die Waldarbeiter verrichteten ihre Arbeit.

Beim Fällen waren die Waben herausgefallen und zerbrochen - die Bienen wären ohne Hilfe verhungert. Foto: Privat

Erst als eine Fichte, die auch noch von der Rotfäule befallen war, am Boden lag, bemerkten die Holzfäller die Bienen und verständigten Brune. Der Forstwirt wusste zunächst keinen Rat. „Das habe ich in 33 Jahren noch nicht erlebt“, sagt er. Brune fragte bekannte Imker, doch auch hier wurde er nicht fündig. Schließlich gelangte er nach einigen Tagen auf Umwegen an die Adresse von Wolfgang Jenke.

Quartier in langem Hohlraum

Der machte sich auf den Weg, nachdem Brune ihm erste Fotos vom Baum und den Tieren geschickt hatte. Jenke erkannte sofort die Not der Bienen, denn die Waben waren beim Fällen des Baumes herausgefallen, zerbrochen und der Honig ausgelaufen. Die „Wildbienen“ saßen verängstigt in einem Rest des Stammes: „Ohne Hilfe wäre das Volk in ein bis zwei Wochen verhungert. Die Winterfutterwaben, gefüllt mit Honig, waren nicht mehr da“, erklärt Jenke.

Die Königin sorgt wieder für Ruhe

Rund 5000 Bienen waren noch im Baumstamm. Der Cobbenroder Experte holte im Schutzanzug die Tiere aus dem Stamm und setzte sie nach und nach in einen Transportkasten mit vollen Honigwaben. Zwischendurch musste der Stamm weiter auseinandergeschnitten werden, um an die letzten Bienen zu kommen.

1,50 Meter lang zieht sich der Hohlraum durch die Fichte. Hier hatten sich die Wildbienen einquartiert. Foto: Privat

Der Hohlraum zog sich über 1,50 Meter in die Länge. Dann ging es auf die „Reise“ – denn wenn man die Bienen nur wenige Meter weiter wiederansiedeln würde, flögen sie wieder zurück an ihren alten Standort. Deshalb muss ein neuer „Wohnort“ in entsprechender Entfernung gesucht werden. Doch zunächst ging die Fahrt nach Cobbenrode. Der Kasten mit den „Wildbienen“ kam zur Beobachtung in den Keller der Familie Jenke „ in Kellerhaft“, lacht der Imker.

Am nächsten Morgen ging Jenke zu dem Kasten mit den neuen Gästen. Es war mucksmäuschenstill. Ein gutes Zeichen: „Absolute Ruhe bedeutet, dass die Königin an Bord ist. Ohne sie kann das Volk den Winter nicht überstehen – und ohne sie bricht im Stock das absolute Chaos aus, dann sausen die Tiere umher und sind völlig nervös“, so der Fachmann. Mit dem Kasten ging es dann wieder nach draußen. Er hängt nun einige Meter hoch in einem Baum. Nach zwei Tagen kontrollierte Jenke. Alles gut: die Bienen saßen auf den bereitgestellten Waben und die Königin mitten drin. „Die Futterration von zehn Kilo reicht bis zum Frühjahr, bis die ersten Blüten wieder sprießen. Ohne Königin wäre die Aktion umsonst gewesen, dann gehen die Bienen zugrunde, trotz des Futters“, freut sich der Cobbenroder. Die Freude teilte er mit Brune und Stadtförster Siegfried Hunker, der sich persönlich bei Jenke bedankte.

>>>HINTERGRUND<<<

Wildbienen sind in ihrem Bestand extrem gefährdet. Ursachen sind: Pestizide, mangelnde Brut- und Lebensräume durch Besiedlung und intensive Landwirtschaft. Sie sind aber lebenswichtig für die Bestäubung von Obst und Gemüse.

Wolfgang Jenke hat immer fertige Honigwaben für Bienenumsiedlungen vorrätig.

Honig von wildlebenden Honigbienen gilt als Delikatesse. Er schmeckt wesentlich intensiver als Honig von „Hausbienen“.