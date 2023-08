Löscharbeiten in Meschede: Dieser Holzstapel hatte in Flammen gestanden.

Brand Holzstapel steht in Flammen: Feuerwehr Meschede alarmiert

Meschede. Die Ursache ist unbekannt: In Meschede hat plötzlich ein Holzstapel in Flammen gestanden. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Ein Holzstapel hat aus unbekannten Gründen am Ittmecker Weg in Meschede gebrannt. Die Feurwehr wurde zu dem Einsatz am Freitag gegen 17.30 Uhr alarmiert.

Sie hatte die Lage schnell im Griff. Im Einsatz waren der Löschzug Meschede, die Polizei und Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen.

