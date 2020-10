Elisabeth Hansknecht, Leiterin des Schulverwaltungsamtes der Stadt, sieht die Schulen gut gerüstet für die kommenden Wochen. 500 Tablets sind für Schüler bestellt, weitere 178 für die Lehrer. „Sie sind auch bereits eingetroffen und werden zurzeit von unserem IT-Dienstleister eingerichtet.“ Schon vor den Sommerferien hatte die Politik auf Antrag der CDU darüber debattiert, dass Tablets angeschafft werden sollten, um Homeschooling in Schmallenberg auch für die Kinder möglich zu machen, die zu Hause kein passendes Endgerät zur Verfügung haben.

In den Sommerferien hatte die Verwaltung sich dann mit der Ausarbeitung dieser Forderung beschäftigt, sodass sie mit dem Ratsbeschluss - in der ersten Sitzung nach den Ferien am 25. August - auch direkt bestellt werden konnten. „Unser Vorteil war, dass wir schon zuvor einen Medienentwicklungsplan bei den Schulen abgefragt hatten“, erläutert Elisabeth Hansknecht. Sie sehe die Schulen gut vorbereitet. „Die Lernplattform Logineo wird mittlerweile von allen Schulen genutzt. Und zur Not werden Arbeitsblätter ausgeteilt.“

Schulbetrieb bestmöglich aufrecht halten

Es seien unsichere Zeiten und man wolle als Verwaltung das Bestmögliche tun, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. „Wir haben überprüft, dass alle Fenster zu öffnen sind.“ Mit Professor Dieter Köhler habe die Verwaltung zudem einen Vortrag für alle Lehrer zum Thema Aerosole angeboten. „Die Rückmeldungen der Schulleitungen waren sehr positiv. Wir konnten damit mehr Klarheit schaffen und auch Ängste nehmen.“

In den Schulen und auf dem Schulgelände gilt für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte eine Maskenpflicht - auf den Gängen und auch in den Klassenräumen während des Unterrichts. Das ist für Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 verpflichtend.

Zudem lautet die Anweisung des Ministeriums, mindestens alle 20 Minuten Fenster und Türen zum Lüften zu öffnen und in den Pausen komplett zu lüften. In der Schule am Wilzenberg wird beispielsweise rund um die Uhr gelüftet. Das sei bei den aktuellen Temperaturen gut möglich. Was passiere, wenn die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt tendieren, müsse man sehen.

Weitere Nachrichten aus Meschede, Schmallenberg und Umgebung in unserem Corona-Ticker.