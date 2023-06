HSK: Agentur für Arbeit warnt vor bremsenden Faktoren

Blick auf das Gebäude der Agentur für Arbeit in Meschede: Bricht die Konjunktur im Hochsauerlandkreis ein?

Meschede. Eine „geringere wirtschaftliche Dynamik“ beschreibt die Agentur für Arbeit für den Hochsauerlandkreis. Die Auswirkungen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Juni 2023 gestiegen. „Maßgeblich dafür sind der sehr frühe Beginn der Sommerferien und die frühen Abschlussprüfungen bei den Ausbildungen, die zu einer meist kurzfristigen Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen führen, bis diese dann ihre erste Stelle als Fachkraft antreten können“, sagte dazu Oliver Schmale, Leiter der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

>>> Lesen Sie auch: Damals zu schlecht fürs Gymnasium - Heute Doktorin <<<

Seine weitere Einschätzung: „Wenngleich der Bestand an offenen Stellen in unserer Region weiterhin hoch ist, könnte die derzeit geringere wirtschaftliche Dynamik zunehmend zu einem bremsenden Faktor werden, insbesondere im produzierenden Gewerbe. Der Fachkräftebedarf bleibt dennoch ein großes Thema, deshalb ist die Nachqualifizierung und die Weiterbildung der Menschen in unserer Region ein wichtiger arbeitsmarktpolitischer Hebel.“

Arbeitslosigkeit

Insgesamt waren 6596 Personen im Hochsauerlandkreis arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 143 Personen mehr. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 624 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juni 4,4 Prozent (+0,1 Prozentpunkte). Vor einem Jahr belief sie sich auf 4 Prozent (+0,4 Prozentpunkte).

Regionale Daten

Meschede meldet eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent (+ 0,1 Prozentpunkte). In Schmallenberg ist sie wie so oft am niedrigsten im Hochsauerlandkreis. Sie bleibt bei 2,8 Prozent

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2329 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 62 Personen erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 267 Personen.

Grundsicherung/Hartz IV

In der Grundsicherung sind 81 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 357 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 4267 Personen und damit 64,7 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

633 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 49 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 109 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 13 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 219 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2445 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2490 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,1 Prozent (2145 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 230 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 255 Personen.

Stellenangebote

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 279 Stellen gemeldet (- 92 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3012 offene Stellen, 41 weniger als im Vormonat und 617 weniger als im Vorjahresmonat.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland