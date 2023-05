HSK-Freizeittipps: Holzrücke-Meisterschaft und Mai-Sonntag

Meschede. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende warten zahlreiche Feste auf euch. Vor allem der Sonntag bietet genügend Ausflugsmöglichkeiten in verschiedene Orte. Ihr habt die Qual der Wahl bei verkaufsoffenen Sonntagen mit Programm und Ausstellungen,- oder wird es doch eine besondere NRW-Meisterschaft? Hier sind meine Freizeittipps rundum Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

In Cobbenrode findet die NRW Holzrückemeisterschaft statt. Auf dem Gelände des „Stertschultenhofs“ seht ihr die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Holzrücken mit Pferden. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm mit Pferdeshows, Ständen, Vorführungen und Kinderprogramm.

„Holzrückemeisterschaft mit Pferden in NRW - Hoftage Stertschultenhof“, Samstag und Sonntag, 06. und 07. Mai, 9.30 Uhr, Stertschultenhof Cobbenrode, Olper Straße 3, 59889 Cobbenrode, kostenfrei, www.hoftage.de

Viel Spaß für wenig Geld

Am Sonntag gibt es Oldtimer und mehr zu entdecken. Seifenkistenrennen, Radfahren, Neues für Haus und Garten, Kulturfeste, Mode und verkaufsoffenes Bummeln. Dazu präsentieren sich am „MaiSonntag“ zahlreiche Old- und Youngtimer bei der Mescheder Ausfahrt auf dem Stiftsplatz. Gegen 14 Uhr beginnt die Präsentation und die Ausfahrt der Wagen, die anschließend um 16.30 Uhr am H1 am Hennesee ankommen.

„MaiSonntag“, Sonntag, 7. Mai, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt Meschede und Gewerbegebiet, kostenfrei, „Oldtimerausfahrt“, Sonntag, 7. Mai, 11 bis 17 Uhr, Stiftsplatz Meschede, Zuschauer kostenlos, www.meschede.de

Im Rampenlicht

Das Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester NRW und der Stadtkapelle Schmallenberg im Vorprogramm dient einem guten Zweck. Unter der Leitung von Scott Lawton erwartet euch ein sinfonisches Blasorchester mit 45 Berufsmusikern und eine breite Palette populärer Musik. Als Höhepunkt des Abends treten das Landespolizeiorchester und die Stadtkapelle Schmallenberg sogar zusammen auf.

„Benefizkonzert der Stadtkapelle Schmallenberg und dem Landespolizeiorchester NRW“, Samstag, 06. Mai, 18.30 Uhr, Stadthalle Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6, 57392 Schmallenberg, Preis: Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro, www.freundeskreis-borromeo.de

Für die Kleinen

Ihr als junge Besucherinnen und Besucher könnt spielerisch die Vielfalt des Waldes und seine Bewohner entdecken oder euch in die Welt der Märchen entführen lassen. Lernt zusammen in der Ausstellung die Wunder des Waldes kennen und die Besonderheiten unserer Natur im Sauerland.

„Ausstellung - Wunder Wald“, u. a. Freitag, 9 bis 17 Uhr, Samstag, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 8 Euro, Ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, Sauerland-Museum des Hochsauerlandkreis, Alter Markt 24-30, 59821 Arnsberg, www.sauerland-museum.de

