HSK: Gelder für Schloss Laer - aber Drei gehen leer aus

Meschede. Das Schloss Laer bekommt eine Förderung für den Denkmalschutz. Drei weitere Projekte im HSK gehen leer aus. Das kritisiert Friedrich Merz (CDU).

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat im Rahmen eines Denkmalschutz-Sonderprogramms für ein Projekt im Hochsauerland eine finanzielle Förderung bewilligt. Insgesamt fließen so 85.000 Euro.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese. Foto: Maurice Weiss / ©Maurice Weiss/Ostkreuz

„Mich freut sehr, dass durch Bundesmittel die Restaurierung der Stützmauern der Gräfte um Haus Laer in Meschede ermöglicht werden kann! Ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz möchte ich sowohl Matthias Graf von Westphalen und Dr. Harm tho Seeth als auch Dr. Bettina Heine-Hippler vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe aussprechen. Ohne ihr Engagement und ihre Vorarbeit wäre das Projekt so nicht in die Programmförderung aufgenommen worden“, betont der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Mauern restaurieren

Mit den bewilligten Fördermitteln ist geplant, durch verschiedene Maßnahmen die Mauern der Gräfte zu restaurieren. So soll neben der Demontage der Sandstein-Abdeckung und des Absenkens des Wasserspiegels auch eine fachgerechte Neuvermauerung und -verfugung mit Trasskalkmörtel erfolgen.

>>> Lesen Sie auch: Meschede: Das sagt U-Boot-Modellbauer zur versunkenen Titan <<<

Die so genannte Schlossgräfte umgibt das Haus Laer in Meschede. Sie ist allseitig nach innen und außen mit Bruchsteinen gemauert. Die Geschichte der Siedlung Laer, bestehend vor allem aus dem Schulten-Hof und dem Wulfes Hof, aus dem später das Haus Laer hervorgehen sollte, reicht bis ins achte Jahrhundert zurück.

Aus dem frühen 17. Jahrhundert

Die erste gesicherte Nachricht stammt aus dem Jahr 1268. Im Mittelalter wurde in der Nähe der Ruhr eine Wasserburg angelegt. Von der ursprünglichen Burg sind nur geringe Reste erhalten. Ein Teil wurde in das spätere Schloss beziehungsweise Haus Laer integriert. Im Jahr 1602 wurde das Grundstück von Heinrich von Westphalen aufgekauft, der zu der Zeit Paderborner Hofmeister war. Seither befindet sich die Anlage im Familienbesitz Graf von Westphalen.

Das bis heute weitgehend erhaltene Schloss im Stil der Renaissance und später des Barock wurde seit 1606/1608 errichtet. Durch weitere Anbauten erhielt es bis ins 18. Jahrhundert hinein seine heutige Gestalt. Einen ersten Abschluss bildet 1669 die Errichtung des barocken Portals und die welsche Haube des Turms. Das ursprünglich dreigeschossige Gebäude verfügte über einen vorgestellten Treppenturm und einen seitlichen Pavillonanbau.

Veränderungen im 18. Jahrhundert

Weitere erhebliche Veränderungen fanden im 18. Jahrhundert statt. Der seit dem frühen 17. Jahrhundert vorhandene pavillonähnliche Anbau im Osten erhielt ein Gegenstück im Westen. Das gesamte Gebäude wurde um ein Stockwerk verringert und mit einem Mansarddach versehen. In den 1760er-Jahren erfolgte durch Friedrich Wilhelm von Westphalen, damals Fürstbischof von Hildesheim, der Neubau der Vorburg und der Wirtschaftsgebäude.

Dieser Komplex ist symmetrisch angelegt und besteht aus einstöckigen Teilen und zweistöckigen Pavillons mit Mansarddächern. Das zweigeschossige Torhaus ist so ausgerichtet, dass zusammen mit einer Allee und dem Turm des Herrenhauses eine optische Hauptachse entsteht.

Älteste Brücke in Europa

Eingebettet ist die Anlage, bestehend aus dem Haus Laer, der Kapelle, dem Wirtschaftsgebäude und vorgebauten Pavillons, in einen historischen Park unter Einbindung der Ruhr, die von einer historischen Eisenkettenhängebrücke überspannt wird – der ältesten Brücke dieser Art in Europa. Die Vollständigkeit der Gesamtanlage ist außergewöhnlich und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf die Funktionsabläufe einer großen historisch gewachsenen Hofanlage sowie dem zeitgenössischen Baugeschehen zu.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz. Foto: Tobias Koch / Foto: Tobias Koch

Auch der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz erklärte: „Das ist eine gute Nachricht für das Schloss, gleichzeitig aber lässt die Ampel in Berlin wichtige Denkmalprojekte außen vor – beantragt wurden für den HSK Mittel in Höhe von rund einer Million Euro“.

Drei gehen leer aus

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat rund 50 Millionen Euro im Rahmen des Denkmalpflege-Sonderprogramms freigegeben. Insgesamt hatte es 535 Projektanträge gegeben. Vier dieser Projektanträge kamen aus dem Hochsauerlandkreis, nämlich die Restaurierung der Außenfassade des Südturms der Abteikirche Königsmünster in Meschede, die Erneuerung des hölzernen Tragwerks und die Neueindeckung mit Schiefer der Vorburg des Schlosses Herdringen, die Restaurierung des Innenraumes der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wormbach und die Restaurierung der Gräftenmauern des Schlosses Laer in Meschede.

„Ich freue mich, dass für die Schloss-Sanierung in Meschede die beantragten Fördermittel in voller Höhe zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Friedrich Merz. Gleichzeitig kritisiert der Bundestagsabgeordnete, dass damit nur ein Bruchteil der für den Hochsauerlandkreis beantragten Mittel zur Auszahlung kommt.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland