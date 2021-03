Der Vorstand des Kreis-Chor-Verbands bei einem virtuellen Treffen. Die Mitglieder sitzen vor ihren Computern und können auf diese Weise das so vermisste „Wir-Gefühl“ so aber nur in gewissem Maße aufleben lassen. In den rund 40 Vereinen des Verbandes sind langjährige Freundschaften entstanden, die durch die Kontaktbeschränkungen leiden