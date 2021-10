Kontrolltag HSK-Polizei kontrolliert am Hennesee und in Berge

Meschede. In Meschede-Berge und am Hennesee hat die Polizei jetzt mehr als 80 Fahrzeuge kontrolliert. Der Anlass: Die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit.

In Meschede hat jetzt ein Kontrolltag der Polizei HSK stattgefunden. Am Freitag, 1. Oktober, stand - wie die Polizei erst jetzt mitteilt - zwischen 9 und 17 Uhr hat die Bekämpfung der Verkehrsunfälle unter berauschenden Mitteln im Vordergrund. Die Beamten überprüften in Berge und am Hennesee mehr als 80 Fahrzeuge. Das Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer.

Verwarngelder und Anzeigen

Neben drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Handyverstößen und Überholen, erhoben die Beamten ein Verwarngeld wegen eines Gurtverstoßes und zwei Verwarngelder wegen sonstiger Verkehrsverstöße. Jeweils ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften und Ladungssicherung wurde festgestellt. Bei dem Kontrolleinsatz wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 28-jährigen Schmallenberger wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln eingeleitet.

Selbstverständlich, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung, führe man im Hochsauerlandkreis auch außerhalb der Kontrolltage dauerhafte und flächendeckende Kontrollen durch und gehe konsequent gegen Straftäter vor.

