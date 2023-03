HSK: Sparkasse und Polizei über die Tricks der Betrüger

Meschede. Mit fiesen Tricks werden Menschen um ihr Geld betrogen. Die Sparkasse Mitten im Sauerland und die Polizei zeigen, wie sich jeder schützen kann.

Die Sparkasse Mitten im Sauerland hatte mit ihrem Onlinevortrag „Gut vorbereitet – Wie sie Betrug und Täuschung erkennen“, den sie in Zusammenarbeit mit der Polizei durchgeführt hat, das Interesse vieler Menschen geweckt. Rund 45 Teilnehmende hatten sich digital zugeschaltet und folgten dem Vortrag von Michael Kopsan, Kriminalhauptkommissar bei der Kreispolizeibehörde Olpe und dort zuständig für Opferschutz und Betrugsprävention.

Angeblich tödlicher Verkehrsunfall

Anhand einer Präsentation mit vielen Beispiel-Videos erläuterte Michael Kopsan anschaulich, welche Betrugsmaschen zurzeit die gängigsten sind. Bei den so genannten „Schockanrufen“ wird den Opfern am Telefon vorgespielt, ein enger Familienangehöriger sei in einer Notsituation und brauche dringend Geld um z.B. eine Kaution für einen verursachten tödlichen Autounfall zu zahlen. Die Anrufenden sind auf entsprechendes behördliches Vokabular geschult und können Notsituationen authentisch simulieren. Die Opfer werden massiv unter Druck gesetzt und können durch die so genannte Schockstarre nicht mehr klar denken. Hinter den Betrügerbanden stecken meist im Ausland ansässige Callcenter sowie organisierte Kriminalität in Form von Rockerbanden und Clans.

>>> Lesen Sie auch: „Trauerspiel“: Grüne fordern Verbot in Mescheder Gärten <<<

Durch diese Masche ist in NRW allein in den Jahren 2019 bis 2021 ein Schaden von über 100 Millionen Euro entstanden. Darin enthalten sind auch Delikte mit der Betrugsmasche „Falscher Amtsträger oder falscher Polizeibeamter“, bei denen sich ein vermeintlicher Polizeibeamter telefonisch bei Seniorinnen und Senioren meldet und behauptet, die Adresse des Angerufenen sei auf einer Liste einer Einbrecherbande aufgetaucht, von der noch nicht alle Täter gefasst seien.

Die 110 anrufen

Die Polizei würde sicherheitshalber vorübergehend die Wertsachen und Bargeld in Gewahrsam nehmen. Auch hier der Tipp von Kriminalhauptkommissar Michael Kopsan: „Seien Sie immer misstrauisch und vergewissern Sie sich stets unter den ihnen bekannten Telefonnummern zurück. Wenn die Polizei anruft, ist im Display nie die Telefonnummer 110 zu sehen, auch nicht mit einer entsprechenden Vorwahl. Außerdem wird die Polizei niemals dazu auffordern, Wertsachen oder Geld herauszugeben. Rufen Sie in solchen Fällen immer die 110 und somit die richtige Polizei an.“

Als weitere Betrugsmasche erläuterte Michael Kopsan den Versand von knappen Chatnachrichten, die vor allen Dingen über Messenger-Dienste verbreitet sind. Hierbei melden sich Betrüger als vermeintlicher Sohn, Tochter oder Enkel über eine knappe Nachricht, dass das Smartphone kaputt sei und deshalb eine neue Handynummer vorhanden sei. Solche Chatverläufe laufen häufig über mehrere Stunden damit die Betrüger möglichst viele familiäre Details erfahren, um durch das Vorgaukeln einer Notsituation Geld abzugreifen.

Auch hier lautet die Empfehlung der Polizei, stets misstrauisch zu sein und sich unter der gespeicherten „alten“ Handynummer rückzuversichern, wenn man von einer bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden sollte. Um diese Betrugsmaschen zu verhindern, bietet die Polizei nicht nur Aufklärungsvorträge wie die Online-Veranstaltung mit der Sparkasse an, sondern gibt auch spezielle Aufsteller heraus, die zuhause neben dem Telefonhörer besonders gefährdeter Personen platziert werden können. Außerdem werden insbesondere Taxiunternehmen sensibilisiert, da Seniorinnen und Senioren sich häufig zur Bank fahren lassen, um das angeforderte Geld abzuheben.

Regelmäßige Sensibilisierung

Die Sparkasse Mitten im Sauerland sensibilisiert regelmäßig ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gängigen Betrugsmethoden, wie zum Beispiel dem „Enkeltrick“. Bei größeren Geldabhebungen wird etwa nachgefragt, wofür das Geld benötigt wird. Da die Betrüger die Opfer auf solche Fragen meist vorbereiten und animieren als Antwort eine Geschichte zu erfinden, wird bei der Abhebung großer Summen das Geld in einen Briefumschlag mit aufgedruckten Fragen zur Bargeldauszahlung gesteckt, die das Opfer zum Nachdenken anregen sollen, und dafür sensibilisieren sollen, im Betrugsfall die Polizei zu rufen.

Wichtig war Michael Kopsan besonders eine Sache: „Personen, die von Betrug betroffen sind, oder bei denen ein Betrugsversuch erfolgt ist, sollen sich auf jeden Fall an die Polizei vor Ort wenden.“

>>> Aufzeichnung zu sehen

Für alle, die Interesse an diesem Webinar haben, aber nicht daran teilnehmen konnten, hat die Sparkasse Mitten im Sauerland auf ihrer YouTube-Seite einen Mitschnitt des Onlinevortrags veröffentlicht. Die Adresse: https://www.youtube.com/@sparkassemittenimsauerland1753/videos

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland