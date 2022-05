HSK: „Unser Dorf hat Zukunft“ - die Kreissieger stehen fest

Meschede. Die Sieger im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest. Der Altkreis Meschede und der Altkreis Brilon waren besonders erfolgreich.

Beim Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ haben die teilnehmenden Orte aus Meschede, Schmallenberg und Bestwig sehr erfolgreich abgeschnitten.

Doch an erster Stelle steht Grevenstein. Der Ort, der sich der Jury als „Dorf in Bewegung“ präsentiert hatte, vertritt den HSK im Landeswettbewerb als Ort mit mehr als 700 Einwohnern und erhält als Siegprämie 2000 Euro. Referinghausen (Stadt Medebach) vertritt die Orte mit weniger als 700 Einwohnern. Thomas Jostes, Ortsvorsteher freute sich über den Sieg. Dieser bestätige die geleistete Arbeit vor Ort. Jostes hatte schon in einem vorherigen Gespräch mit dieser Zeitung betont, wie sehr schon die Teilnahme am Wettbewerb den Ort zusammengeschweißt habe.

Acht Dörfer in der HSK-Auswahl

In der Zeit vom 17. bis zum 20. Mai hatte die Bereisungskommission insgesamt drei Dörfer der Gruppe I (bis 699 Einwohner) und fünf Dörfer der Gruppe II ( (ab 700 Einwohner) besucht. Sie alle hatten sich zur Teilnahme am Kreiswettbewerb 2022 gemeldet und den internen Städteentscheid gewonnen. Hinter Grevenstein landete auf den Plätzen zwei und drei in der Gruppe II Ramsbeck und Züschen.

Hinter Referinghausen folgten Wormbach und Arpe. Alle erhielten als Preisgeld jeweils 1500 Euro für den Platz zwei und 1000 Euro für den dritten Platz.

Sonderpreise für Westenfeld und Holzen

Sonderpreise und jeweils 500 Euro erhielten Westenfeld (Stadt Sundern) für die außergewöhnlichen Bemühungen um die Integration geflüchteter Menschen und Holzen (Stadt Arnsberg) für die Bemühungen um den Erhalt und das Erlebbarmachen der Klosterkulturlandschaft rund um Kloster Oelinghausen.

Landrat Dr. Karl Schneider, Vorsitzender der Bewertungskommission, gratulierte den Dörfern und zog ein positives Fazit der Bereisung: „Wir haben gesehen, wie einmalig Menschen, Landschaft und Orte des Sauerlandes sind. Die hohe Motivation der Dorfgemeinschaften, die Herausforderungen der Zukunft im ländlichen Raum zu gestalten, hat uns alle stark beeindruckt.“

Insgesamt hatten sich 23 HSK-Dörfer auf Ebene der Städte und Gemeinden beteiligt. Zwei Dörfer dürfen daher für den Landeswettbewerb gemeldet werden.

Frist für die Meldung der Kreissieger als Teilnahmebedingung für den Landeswettbewerb ist dann der 15. Juni 2022. Die Bereisung der Kommission für den Landeswettbewerb wird dann nach den Sommerferien stattfinden.

