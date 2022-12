HSK: Was man über die Weihnachtsgottesdienste wissen muss

Meschede. Rund um Meschede werden Corona-Regeln unterschiedlich ausgelegt. Was das und das Thema Heizen für Gottesdienstbesucher an Weihnachten bedeutet.

Online-Gottesdienste, Andachten vor den Kirchentüren, Registrierungen, Masken, Tests - 2021 herrschte rund um Weihnachten noch Ausnahmezustand. Wer denkt, dass Corona in diesem Jahr in den Weihnachtsgottesdiensten rund um Meschede keine Rolle mehr spielt, täuscht sich. Was Kirchenbesucher außerdem noch beachten müssen.

Der Kirchturm der Kirche St. Walburga in Meschede. Dort gelten keine Corona-Empfehlungen mehr. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Corona-Regeln von Meschede bis Bestwig

Es ist ein bunter Corona-Flickenteppich, der sich in den Pastoralen Räumen Meschede-Bestwig und Schmallenberg-Eslohe bietet. Während für die einen Corona keine Rolle mehr zu spielen scheint, gilt in anderen noch verpflichtendes Maskentragen.

„Paderborn gibt uns da aktuell keine weiteren Vorgaben“, erklärt Dechant Georg Schröder. Jeder Kirchenvorstand könne selbst entscheiden. Was alle eint: Eine Registrierung für die Gottesdienste ist vom Tisch. „Jeder ist ausdrücklich willkommen“, betont Schröder.

In den Pfarrnachrichten von Meschede und Bestwig gibt es auch keine weiteren Hinweise mehr zum Thema Corona an Weihnachten. Dort gilt das, was in Bad Fredeburg noch formuliert wurde: „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht mehr verpflichtend. Den Kirchenbesuchern bleibt die Entscheidung freigestellt.“ Was Pfarrer Schröder auch wichtig ist: „Niemand sollte schräg angesehen werden, weil er eine Maske trägt.“

Strenge Regeln in Eslohe

Anders allerdings sieht es in den Esloher Gemeinden aus. Da reicht die Bitte von: „Abstand halten“, über „Nur jede zweite Bank besetzen“ und „Desinfektionsspender benutzen“ bis zum empfohlenen oder verpflichtenden Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Cobbenrode und Niederlandenbeck. Im Zweifel muss man sich also in seiner Gemeinde selbst schlau machen, was verlangt wird oder vorsichtshalber eine Maske einstecken.

Das Thema Heizen

Ähnlich steht es um die Kirchenheizung. Während in Meschede und Bestwig die Kirchentemperatur seit Allerheiligen von 14 auf maximal 10 Grad gesenkt wurde, gibt es bisher im Pastoralen Raum Schmallenberg-Eslohe individuelle Lösungen. Überall soll es aber an Weihnachten wärmer werden. „Aber die meisten Kirchen sind so groß“, erklärt Schröder, „da wird es nicht warm, selbst wenn jetzt geheizt wird.“ Eine Kirche sei eben kein Wohnzimmer. Sich warm anzuziehen, sei deshalb ratsam, sagt Schröder. „Jeder kann gern kommen und mitsingen.“

Corona-Regeln in den Esloher Gemeinden

St. Peter und Paul Eslohe: Für die Gottesdienste gelten keine Zugangsbeschränkungen mehr. Trotzdem möchten die Verantwortlichen daraufhinweisen, dass wegen des Gemeindegesangs das Tragen eines Mund-Nasenschutzes empfohlen wird. Bitte benutzen Sie auch weiterhin den Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich der Kirche.

St. Nikolaus Cobbenrode: Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage bitten die Verantwortlichen darum, in der Kirche weiterhin Abstand einzuhalten und nur jede zweite Bank zu besetzen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während des Gottesdienstes ist wegen des Gesangs weiterhin verpflichtend. Eine Anmeldung ist nicht mehr erforderlich.

St. Hubertus Kückelheim: Die Gottesdienste unterliegen keinen Zugangsbeschränkungen mehr. Die Verantwortlichen möchten aber darauf hinweisen, dass weiterhin während der Messen wegen des Gemeindegesangs das Tragen eines Mund-Nasenschutzes empfohlen wird.

Mariä Heimsuchung, Niederlandenbeck: Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lagebitten die Verantwortlichen darum, in der Kirche weiterhin Abstand einzuhalten und nur jede zweite Bank zu besetzen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während des Gottesdienstes ist wegen des Gesangs weiterhin verpflichtend. Eine Anmeldung ist nicht mehr erforderlich.

St. Antonius Einsiedler in Bremke: Für die Gottesdienste gelten keine Zugangsbeschränkungen mehr. Trotzdem möchten die Verantwortlichen daraufhinweisen, dass wegen des Gemeindegesangs das Tragen eines Mund-Nasenschutzes empfohlen wird. Bitte benutzen Sie auch weiterhin den Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich der Kirche.

St. Cäcilia Wenholthausen: Für die Gottesdienste gelten keine Zugangsbeschränkungen mehr. Trotzdem möchten die Verantwortlichen daraufhinweisen, dass wegen des Gemeindegesangs das Tragen eines Mund-Nasenschutzes empfohlen wird. Bitte benutzen Sie auch weiterhin den Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich der Kirche.

