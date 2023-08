HSK: Zehn Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Meschede. Erneut steigen die Arbeitslosenzahlen im Hochsauerlandkreis. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt eine bedenkliche Entwicklung.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Juli 2023 gestiegen. Insgesamt waren 6804 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 208 Personen oder 3,2 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 605 Personen bzw. 9,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juli 4,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,2 Prozent (+0,3 Prozentpunkte).

„Im Juli erhöht sich die Arbeitslosigkeit erwartungsgemäß, denn viele Schul- und Berufsausbildungen enden und gleichzeitig verzichten viele Betriebe in den Sommermonaten auf Neueinstellungen“, so Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Meschede-Soest. „Trotz gestiegener Arbeitslosenzahlen bleibt die Arbeitskräftenachfrage auch im Juli hoch. Wir hoffen, dass im Laufe der nächsten Wochen und Monate wieder mehr Arbeitsverhältnisse begonnen werden.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2475 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 146 Personen erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 228 Personen.

Regionale Zahlen

In Meschede beträgt die Arbeitslosigkeit 4,5 Prozent. Ganz anders dagegen in Schmallenberg: 2,9 Prozent und damit der beste Wert im Hochsauerlandkreis. Schlusslicht in Arnsberg mit 6,7 Prozent.

Grundsicherung / Hartz IV

In der Grundsicherung sind 62 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 377 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 4329 Personen und damit 63,6 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

721 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 88 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 89 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 49 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 254 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2494 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2511 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,5 Prozent (2171 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 21 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 288 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 271 Stellen gemeldet (-8 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2950 offene Stellen, 62 weniger als im Vormonat und 655 weniger als im Vorjahresmonat.

