Hund schlägt an: Polizei Meschede vermutet Einbruchsversuch

Eversberg. In Eversberg ist ein Fenster beschädigt worden. Die Polizei vermutet einen Einbruchsversuch und hofft auf Zeugen.

Der Besitzer des Hauses in der Mittelstraße in Meschede-Eversberg bemerkte am Montag, 16. Mai, eine Beschädigung in einer Glasscheibe an einem Fenster neben der Haustür. Diese Beschädigung muss im Zeitraum vom 9. Mai bis zum 16. Mai durch unbekannte Täter hervorgerufen worden sein.

Hund hat angeschlagen

Ein Nachbar des Hausbesitzers meinte, dass dessen Hund in der Nacht von Sonntag auf Montag angeschlagen habe.

Die Polizei vermutet nun, dass die Täter dadurch gestört wurden und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

