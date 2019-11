Im Brandhaus am Stockey kehrt wieder der Alltag ein

Velmede. Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses am Stockey in Velmede kehrt langsam aber sicher wieder der Alltag in dem Gebäude ein.

Es sind so kurz vor Weihnachten gute Nachrichten für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Stockey in Velmede, die nach einem Brand im September von jetzt auf gleich eine neue Bleibe finden mussten.

Wie Josef Lumme, Geschäftsführer der Siedlungs- und Baugenossenschaft mitteilt, kehrt langsam aber sicher wieder der Alltag in das Gebäude zurück. 19 Bewohner waren in der Nacht zum 4. September von dem Brand in der Erdgeschosswohnung betroffen. Einige konnten zwar kurze Zeit später bereits wieder einziehen. Andere leben allerdings bis heute im Hotel - und für sie ist das Ende dieser Notlösung nun in Sicht. Wie Lumme mitteilte, wird ihre Wohnung noch vor Weihnachten bezugsfertig sein. Dabei handelt es sich um eine Wohnung im ersten Stock, die unmittelbar über den Räumen liegt, in der das Feuer ausgebrochen war.

Noch kein Nachmieter

Die oberste Wohnung ist laut Lumme bereits am 1. Dezember wieder bezugsfertig. Sie steht dann allerdings zunächst leer. Der Mieter, der zuletzt dort gewohnt hat, war nach dem Brand in einem Nachbarhaus untergekommen, das sich ebenfalls im Eigentum der Siedlungs- und Baugenossenschaft befindet. Laut Lumme will er dort auch wohnen bleiben. Für die Wohnung im Brandhaus gibt es aktuell noch keinen Nachmieter.

In der Erdgeschosswohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, werden die Renovierungsarbeiten allerdings noch weiter andauern. Lumme geht nach dem derzeitigen Stand der Dinge davon aus, dass die Arbeiten spätestens im Februar abgeschlossen sein werden. Dass dann der alte Mieter dort wieder einziehen wird, gilt als unwahrscheinlich. Er wird nach wie vor verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben und war in der Brandnacht zunächst verschwunden. Erst am Tag danach konnte ihn die Polizei bei Angehörigen ausfindig machen. Er bestreitet, seine Wohnung angezündet zu haben.

Möbel aus dem Fenster geworfen

So sah das Haus am Tag nach dem Brand aus, Foto: Frank Selter

Vor dem Brand war der 21-Jährige von Nachbarn damals noch gesehen worden, wie er Möbel durchs verschlossene Fenster warf. Sogar mit einer Spitzhacke soll er zuvor in der Wohnung gewütet haben. Erst in der Woche zuvor hatte es sogar einen Polizeieinsatz gegeben, weil der 21-Jährige randaliert und Möbel zertrümmert hatte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Siedlungs- und Baugenossenschaft bereits „mietrechtliche Konsequenzen“ in Arbeit, wie Lumme es damals vorsichtig ausdrückte, weil es immer wieder zu „Auffälligkeiten“ gekommen sei. Es sei allerdings nicht ganz so einfach, jemanden von jetzt auf gleich vor die Tür zu setzen. Dafür müsse es schon schwerwiegende Gründe geben, so Lumme damals. Ob der Brand der Wohnung, nun ein solch ausreichender Grund sein wird, muss sich zeigen. Zum laufenden Verfahren wollte sich Lumme gegenüber unserer Zeitung nicht äußern.