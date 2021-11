Eine Krankenschwester eines mobilen Test-Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), testet in einer DRK-Seniorenbetreuungseinrichtung eine Bewohnerin. In den Heimen müssen sich ab dem 22. November auch die Mitarbeiter und Bewohner, deren Impfung länger als ein halbes Jahr zurückliegt, wieder dreimal in der Woche testen.