In Freienohler Kindergärten wird jetzt der CO2-Wert gemessen

Freienohl. Ausreichend Lüften? Darauf machen CO2-Messer aufmerksam. Sie werden jetzt in Corona-Zeiten in Freienohler Kindergärten eingesetzt.

Ausreichendes Lüften hilft dabei, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Mit den neuen CO2-Messgeräten wird dieses im St.-Nikolaus-Familienzentrum und dem Regenbogen-Bewegungskindergarten noch effektiver.

Denn das in Freienohl ansässige Unternehmen PCE Deutschland GmbH spendierte den beiden Kindergärten jeweils fünf Messgeräte. Diese sind augenblicklich besonders bei Schulen und größeren Büros sehr begehrt. So ist es nun den Erzieherinnen möglich die Gruppenräume bedarfsorientiert zu lüften. Gleichzeitig wird dabei ein zu starkes Auskühlen der Räume vermieden. „Die Messgeräte kommen total gut an“ freut sich Martina Szypulewski nach den ersten Erfahrungen mit den Geräten. „Es klingelt kein Wecker mehr, der uns sonst ans Lüften erinnerte und anhand der Farbanzeige haben wir das Lüften immer im Blick“, so die Leiterin des Familienzentrums St. Nikolaus weiter.

Zu hohe Werte schnell erkennen

„Mit Hilfe dieser Geräte ist schnell zu erkennen, ob die Raumluft so stark mit Kohlendioxid angereichert ist, dass gelüftet werden sollte. Wenn die Luftbelastung zu hoch ist, kann ganz gezielt gelüftet werden, bis CO2-Werte wieder weit abgesunken sind“, erklärt Jörg Gerke die Funktionsweise des CO2-Messgerät PCE-CMM 5. Das Unternehmen PCE hat verschiedene einfach zu handhabende Geräte für die CO2-Messung im Programm. Daneben bietet das 1999 in Freienohl gegründete Unternehmen mehrere tausend Messtechnik Produkte mit Anwendungsbereichen in der Industrie, der Verfahrenskontrolle, der Qualitätssicherung im Produktionsbereich, in der Forschung, im Handel sowie vielen weiteren Bereichen an.

Das international agierende Unternehmen hat insgesamt 130 Mitarbeiter, davon sind 65 Mitarbeiter an zwei Standorten im Freienohler Langel tätig. PCE ist Entwickler, Hersteller und Vertreiber von leistungsstarken und innovativen Produkten aus den Bereichen Messtechnik, Regeltechnik, Labortechnik und Wägetechnik. Viele dieser Produkte sind sogar „Made in Freienohl“.