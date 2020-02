Wetterfeste Närrinnen und Narren feiern in Heringhausen wieder den

Umzug In Heringhausen sind die Narren los

Heringhausen. Der Karnevalsumzug des KCM Heringhausen steht bevor: Die originellsten Fußgruppen und die besten Wagen werden wieder prämiert.

Am Sonntag findet in Heringhausen der Karnevalsumzug des Karnevalsclub Mühls-Heringhausen KCM statt. Der Umzug beginnt um 14.11 Uhr und endet zum Ausklang mit der Party in der Schützenhalle.

Das müssen Autofahrer wissen

Während des Umzugs ist die Ortsdurchfahrt Heringhausen für den Straßenverkehr gesperrt: Die Sperrung beginnt um 13 Uhr und wird bis 16.30 Uhr dauern. Für Zuschauer ist die Zufahrt aus Richtung Bestwig kommend bis zum Verladeplatz Becker-Gödde möglich, von Berlar aus kommend über die Berlarer Straße bis zum Verladeplatz Nieder. Für den Zeitraum der Sperrung wird das einseitige Einfahrverbot aufgehoben: Anwohner haben hier mit Verkehr aus Richtung Berlar kommend zu rechnen.

Prämiert werden wieder die Wagen und die Fußgruppen. Für die Teilnahme mit einer Fußgruppe gibt es keine Mindestanforderung oder Obergrenze – es gab auch schon Fußgruppen mit einer Einzelperson. Fußgruppen dürfen Bollerwagen im Umzug mit einsetzen. 2019 gewannen die Karnevalsfreunde Velmede-Bestwig mit ihrem „Rathaus-Keller-Hallenbad“ die Prämierung. Platz zwei belegten die „bezaubernden Flaschengeister“ aus Velmede-Bestwig. Auf Platz drei kam die Fußgruppe „Die Clowninnen“ aus Heringhausen.

Sieger bei den Umzugswagen wurden die Heringhauser Jakobus-Schützen mit Ritterburg. Der zweite Platz ging an den AKC Andreasberg mit dem Hippie-Sambabus, Platz drei an den Heringhauser Kindergarten „Zwergenstübchen“ mit dem Motto „Wenn ich einmal groß bin“.