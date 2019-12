Meschede. Werner Hillebrand und Werner Hengesbach gehen nach 44 und 45 Dienstjahren in den Ruhestand. Warum ihnen das schwer fällt.

In Meschede sind sie für viele die Gesichter der Polizei

Fast zwölf Jahre sind sie zusammen auf Streife gegangen, nur um wenige Monate versetzt gehen sie jetzt auch gemeinsam in den Ruhestand: Die zwei Werner, Werner Hillebrand und Werner Hengesbach, sind für viele das Gesicht der Polizei in Meschede. Im Rückblick sagen beide: „Es war eine schöne Zeit.“

Mit welcher Idee sind Sie damals zur Polizei gegangen?

Werner Hillebrand war seit 2008 im Bezirksdienst. Foto: Privat

Werner Hengesbach: Ich wollte eigentlich nur die Ausbildung machen, damit hatte ich dann den Wehrdienst abgeleistet. Anschließend wollte ich Abi machen und Elektrotechnik studieren. Aber dann hat es mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin.

Werner Hillebrand: Ich wollte immer zur Polizei, weil ich ganz klassisch Menschen helfen und für Recht und Ordnung sorgen wollte. Ich habe mich dann mit 17 Jahren beim Bundesgrenzschutz und bei der Polizei beworben. Beim Bundesgrenzschutz bin ich gestartet, war später beim Bundeskriminalamt und bin seit 1983 beim Land.

Im Rückblick: Was hat Ihnen am meisten Freude gemacht?

Hengesbach: Der enge Kontakt im Bezirksdienst zu den Menschen.

Hillebrand: Vor allem die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten, die Schulwegsicherung. Aber ich mochte auch Fahrerermittlungen, also wenn zum Beispiel nur ein Lichtbild vorliegt, weil jemand zu schnell gefahren ist und man feststellen musste, wer am Steuer gesessen hat. Auch Haftbefehle habe ich gern vollstreckt.

Ehrlich? Haftbefehle haben Sie gern vollstreckt?

Hillebrand: Ja, das war immer spannend, wie ja für den ganzen Polizeidienst gilt, dass kein Tag wie der andere ist. Bei der Vollstreckung von Haftbefehlen trifft man die unterschiedlichsten Leute. Da sind auch nette dabei. Man kommt mal über die Stadtgrenzen hinaus, weil man in die Justizvollzugsanstalten fahren muss. Da gab es in der Regel keine Probleme.

Werner Hengesbach, Bezirksbeamter der Polizei, geht Ende Januar offiziell in den Ruhestand. Schon mit dem Beginn des Januars zieht er die Uniform aus. Foto: Ute Tolksdorf

Haben Sie in Ihrer Laufbahn mal gedacht, Sie stehen auf der falschen Seite?

Hillebrand: Vor allem in den 70er-Jahren bei den Großdemos direkt nach der Schleyer-Entführung.

Hengesbach: Ja, da standen wir als Polizisten schon relativ schutzlos einer gewaltbereiten Masse gegenüber, und es gab sehr gefährliche Situationen. Aber wir waren uns immer sicher, dass wir auf der Seite des Rechtsstaates und damit auf der richtigen Seite stehen.

Gab es in 40 Jahren auch Frust und Ärger?

Hillebrand: Das ist ja immer wieder Thema: Der Respekt ist stark zurückgegangen. Allein schon die Ansprache: „Ey, Alter!“ - und dann wird man sofort geduzt. Naja, Kindergarten-Kinder und Grundschüler muss ich da rausnehmen.

Hengesbach: Vor allem bei Jugendlichen fehlen die Grundregeln des Anstands. Die meisten können nicht mal ordentlich „Guten Tag!“ sagen. Da hat das Elternhaus versagt. Innerbehördlich waren die vielen Umstrukturierungen ärgerlich und die zunehmende Bürokratie. Da fragt man sich schon, wer will die ganzen Statistiken lesen? Aber am nächsten Tag ist das auch wieder vergessen und man macht den Job wieder gern.

Sind Sie selbst mal Opfer einer Straftat geworden?

Hillebrand: Privat? Ich hatte zwei Unfallfluchten. Und hier am Büro hat man uns noch vor Kurzem einen Zugang beschmiert. Da haben wir auch Strafanzeige gestellt.

Hengesbach: Bei meiner letzten Spätschicht vor dem Wechsel in den Bezirksdienst hat mich ein Betrunkener in das Gesicht getreten. Dabei wurden meine Schneidezähne in Mitleidenschaft gezogen. Damit habe ich bis heute Probleme.

Was denken Sie? Wie läuft ihr Ruhestand? Einmal Polizist, immer Polizist?

Hillebrand (lacht): Ja, das wird schwer nicht mehr der Ordnungshüter zu sein. Ich kann bisher noch nicht einfach so durch die Stadt gehen.

Hengesbach: Das ist wohl so, nach so vielen Jahren. Irgendwann werde ich realisieren: „Das ist nicht mehr deine Baustelle.“

>>> Weitere Informationen:

Werner Hillebrand ist 62 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und Großvater eines Enkels. Der gebürtige Hüstener wuchs in Bad Fredeburg auf und lebt in Meschede. Er ist zum 1. Dezember nach 44 Jahren und einem Monat im Polizeidienst in den Ruhestand gegangen. Bezirksbeamter war er seit 2008.

Werner Hengesbach ist 61 Jahre alt und verheiratet. Der Dienst des Mescheders endet offiziell Ende Januar 2020 nach 45 Jahren und vier Monaten bei der Polizei. Er war mit fünf Jahren Unterbrechung seit Mai 1995 Bezirksbeamter.