Einbrecher mit Taschenlampe: Auch in Westfeld ist eingebrochen worden.

In Westfeld sind Einbrecher in ein Hotel eingestiegen

Westfeld. In Westfeld ist es tagsüber zu einem Einbruch in ein Hotel gekommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Am Donnerstag, 11. Mai, waren Einbrecher in Westfeld unterwegs. Es kam zu einem Einbruch in ein Hotel.

Zwischen 8 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Hotel und brachen dort die Türen zu zwei derzeit leerstehenden Hotelzimmern auf. Auch ein Gemeinschaftsraum für Hotelgäste wurde offensichtlich durchsucht.

>>> Lesen Sie auch: Das plant die Schmallenberger Firma AT-Boretec an der B236 <<<

Hinweise zu einer möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974/90200 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland