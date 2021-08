Indian Summer in Elspe: Es gibt weitere Karten

Elspe/Meschede. Johannes Oerding war zum Beispiel schon ausverkauft beim Indian Summer in Elspe. Jetzt gibt es für ihn und für andere Konzerte weitere Tickets.

Große Freude dürfte bei allen Fans des Indian Summer aufkommen, die bei einigen ausverkauften Konzerten bisher leider kein Ticket ergattert bekommen haben. Denn ab sofort stehen weitere Tickets für jede Veranstaltung zur Verfügung. Pro Veranstaltung werden nochmals zusätzlich 379 Tickets freigeschaltet. Darüber informiert der Mescheder Veranstalter, die Eventtechnik Südwestfalen. Das Programm verspricht dabei tolle, abwechslungsreiche und mitreißende Konzerte für jeden Musikgeschmack.

BAP-Sänger Wolfgang Niedecken

Wolfgang Niedecken, der Frontsänger der Band BAP, eröffnet die Konzertreihe. Foto: Veranstalter

So eröffnet Wolfgang Niedecken, der Frontsänger der alt-bekannten Band BAP, die Konzertreihe am Donnerstag, den 9. September mit einer Lesung zu Ehren des US-amerikanischen Singer-Songwriter und Lyriker und Nobelpreisträger-Bob Dylans. Am Freitag folgt die weitbekannte POP Band Revolverheld, die bereits seit über 15 Jahren erfolgreich auf Tour sind und bekannte Songs spielen werden. International geht es am 11. September weiter, wenn Gentleman die Bühne betritt. Der international bekannte Reggae-Star, der sogar in dem Ursprungsland der Reggae- Musik - in Jamaika- einen seiner größten Hits feierte, und bereits zweimal in der erfolgreichen TV-Musikshow auf VOX „Sing meinen Song- das Tauschkonzert“ mitwirkte, wird die richtigen Vibes nach Elspe bringen. Auf über 35 Jahre Bühnenerfahrung kann die Band Element of Crime zurückblicken, die das zweite Konzertwochenende am Donnerstag, 16. September, eröffnen werden. Seit 1985 zelebrieren Element Of Crime in ihren tragikomischen Liedern die Romantik des Alltags. Die Texte von Sänger, Trompeter und Erfolgsautor Sven Regener werden von seinen Mitmusikern stets mit einer kongenialen Mélange aus Chanson, Lied, Folk, Rock oder Country-Ballade unterlegt.

Metal-Band Orden Organ

Auf eine geballte Ladung Power- und Folk-Metal können sich alle Gäste am 17. September erfreuen, wenn die Arnsberger Band Orden Ogan auf der Bühne stehen wird. Als Vorband unterstützt die Symphonic Metal Band Leaves Eyes. Etwas ruhigere Töne schlagen Rea Garvey und Johannes Oerding an, die am Samstag, 18. September und Sonntag, 19. September, auf der Bühne stehen werden. Beide Künstler spielen ihre bekannten Songs als Akustik-Versionen und besonders das Lagerfeuerkonzert von Johannes Oerding am Sonntag wird für einen schönen Abschluss des zweiten Konzert-Wochenendes sorgen.

Der junge, aber sehr erfolgreiche Singer- Songwriter Wincent Weiss wird am Donnerstag, den 23. September, sicherlich viele junge Frauenherzen höherschlagen. Der 28-jährige smarte Musiker feierte bereites im Jahr 2017 mit seinem Hit „Feuerwerk“, der u.a. bei Youtube über 32 Millionen Mal aufgerufen wurde, große Erfolge.

Max Giesinger und Helge Schneider

Max Giesinger, ebenfalls ein deutscher bekannter Singer/Songwriter, wird seine größten Lieder wie z.B. 80 Millionen am Freitag auf der großen Konzertbühne präsentieren.

80 Millionen“-Sänger Max Giesinger kommt mit einem Akustik-Konzert zum Indian Summer. Foto: Veranstalter

Den Abschluss der Konzertreihe liefert ein Urgestein der deutschen Musik- und Klamaukbranche: Helge Schneider tritt, nach der ausverkauften Show im letzten Jahr erneut in Elspe auf. Helge, der bereits in den 90-Jahren Teile seines Films „Texas“ auf der Freilichtbühne in Elspe gedreht hat, wird sicherlich neben den musikalischen Highlights auch für den ein oder anderen großen Lachanfall sorgen.

Mut zur Durchführung

Mutig und optimistisch waren die Veranstalter um Elspe Festival und die Mescheder Eventtechnik Südwestfalen als sie bei ansteigenden Corona-Zahlen im Frühjahr mit den Planungen für das diesjährige Open-Air Jahr begonnen haben.

Dirk Joachimsmeier, Inhaber der Mescheder Eventtechnik Südwestfalen, erklärt: „In einer schwierigen Pandemie-Lage Konzerte zu veranstalten bedarf viel Mut und einen intensiven Austausch mit allen Beteiligten. So sind wir froh mit Elspe Festival eine geeignete Location, der Stadt Lennestadt eine bereitwillige Kommune und entgegengekommene Künstler gefunden zu haben, dass wir diese besondere Eventreihe veranstalten können.“

Hygieneregeln

Die gesamte Veranstaltungsreihe wurde bereits frühzeitig im Hinblick auf die Corona-Schutzverordnung geplant und umgesetzt. So ist das Besondere, dass die Besucher zwar überdacht Platz nehmen können, es trotzdem jedoch als Open-Air-Location gilt.

Das Hygienekonzept beinhaltet, dass Gäste nur nach der 3-G-Regel (genesen – geimpft – getestet) Zutritt erhalten. Eine Teststation für Kurzentschlossene vor dem Eingang steht zur Verfügung.

Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.elspe.de

