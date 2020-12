Ingo Anderbrügges Fußballcamp in der Gemeinde Eslohe

Kückelheim/Salwey. Ingo Anderbrüggges Fußballfabrik kommt in die Gemeinde Eslohe. Eine Teilnahme ist dank der Firma Ketten-Wulf zum Schnäppchenpreis möglich.

Schon seit einigen Jahren gastiert die „Fußballfabrik nach Ingo Anderbrügge“ mit dem Fußallcamp beim SC Kückelheim/Salwey. Diese Partnerschaft möchte der Verein auch im nächsten Jahr fortführen. Gerade in diesen Covid-19 Zeiten, in denen der Mannschaftssport zu kurz kommt, möchte der SC Kückelheim/Salwey etwas Vorfreude für das nächste Jahr versprühen.

Ein Zeichen setzten, dass es weitergeht. Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren haben die Möglichkeit sich für das Camp anzumelden, sie erhalten drei Tage lang ein professionell geführtes Fußballtraining bzw. Teamtraining mit qualifizierten Trainern der Fußballfabrik. Das Konzept von Ingo Anderbrügge und seiner Fußballfabrik vermittelt den Kindern viel Spaß aber auch lehrreiche Momente. Es geht hierbei nicht nur um Fußball.

Durch den Sport sollen sie für Schule, Alltag und Beruf lernen. In kleinen Workshops werden gemeinsam Themen und Werte, die im Sport und im Leben von Bedeutung sind vermittelt. „Wir machen keine Profis, sondern bereiten auf das Leben vor.“ – spricht für die Philosophie der Fußballfabrik. Denn Normen und Werte sowie ein gesunder Lebensstil zählen immer und überall.

Des Weiteren finden sich in so einem Camp immer wieder neue Freundschaften. Ein weiterer Grund sich für das Camp anzumelden.

Das Fußballcamp findet vom 4. bis 6. Juni 2021 statt. An den drei Tagen des Fußballcamps erwartet die Fußballbegeisterten mehrere Trainingseinheiten, tägliche Wettbewerbe und ein Abschlussturnier.

Als nettes Gimmick bekommen die Teilnehmer ein Trikot, einen Ball und eine Trinkflasche. Für die Verpflegung an den Tagen sorgt der Verein. Damit ist es für alle ein Rundum-sorglos-Paket. Doch eins ist im nächsten Jahr anders, das Fußballcamp wird vom Unternehmen Ketten-Wulf aus Kückelheim unterstützt. Das Unternehmen hat sich in diesem Jahr dazu entschieden, seine alljährliche Weihnachtsspende den Kindern der Region zugutekommen zu lassen. Daher reduziert sich die Anmeldegebühr pro Kind von 120 auf 70 Euro. Ketten-Wulf gleicht die Differenz von 50 Euro aus.

„Für uns als Familienunternehmen war es in diesem Jahr eine Herzensangelegenheit, die Kinder direkt hier vor Ort zu unterstützen. Aus eigener Erfahrung, aber auch vielen verschiedenen Quellen hören wir immer wieder, dass die Kinder unter den Corona-Verboten zu leiden haben. So war für uns schnell klar, dass wir in diesem Jahr hier vor Ort einen Beitrag leiste möchten“, so Tobias Wulf, einer der Geschäftsführer von Ketten-Wulf.

Anmeldungen unter www.fussballfabrik.com.