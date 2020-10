„Inne Fritten“-Fans in Meschede müssen jetzt stark sein

Enste. Fans von Foffo-Fritten, Bremsklotzburger, veganer Mayo und Co. müssen sich beeilen. „Inne Fritten“ bleibt nur noch zeitlich begrenzt in Enste.

„Inne Fritten“ an der Enster Straße lockt mit einem modernen Imbiss-Container und poppigem Marketing im Sauerland-Style seit Kurzem Pommes-Fans aus Meschede und Umgebung an. Bremsklotz-Burger, Foffo- und Malocher-Fritten heißen die Gerichte, Veganer können auch „Watt Grünes“ bestellen. Etwa Mitte November werden dort aber schon die letzten Fritten über die Theke gehen.

Der Catering-Service Dreyer aus Olsberg hat sich temporär in Enste niedergelassen, nachdem das Catering-Geschäft durch Corona fast zum Erliegen gekommen ist. Mit Burger-Brötchen und Brot von der angrenzenden Bäckerei Tismes und frisch zubereiteten, regionalen Zutaten, werden in dem Mescheder Gewerbegebiet seit dem 22. August Pommes-Kreationen, Burger, Hot Dogs und auch vegane Imbissgerichte kredenzt.

Nur drei Monate Zeit

Von Anfang an wurde kommuniziert, dass der schwarz lackierte Überseecontainer, der als Imbissbude dient, nicht auf Dauer in Enste bleiben wird. „Nach drei Monaten würden wir eine Baugenehmigung für den Platz benötigen, so ist es mit der Stadt vereinbart. Das möchten wir aber nicht“, berichtet Michael Dreyer, der den Imbiss gemeinsam mit einem Geschäftspartner führt. So wird „Inne Fritten“ sich voraussichtlich Mitte November aus Meschede zurückziehen - wenn das Wetter den Betreibern einen Strich durch die Rechnung macht, vielleicht sogar etwas eher.

Der Rückzug liegt laut Dreyer keinesfalls daran, dass der Imbiss nicht gut laufe. Über die sozialen Medien und vor Ort sei eine Menge tolles Feedback angekommen. „Die anfängliche Euphorie ist natürlich etwas verflogen, es kommen aber noch immer viele Gäste aller Altersklassen.“ Am Wochenende seien es häufig Familien, die Kreationen wie die „Malocher Fritten“, Pommes mit Pulled-Pork-Topping, bestellen. Aber auch ältere Semester haben sich an den neuen Imbiss mit der auffälligen Werbung getraut: „Die haben dann doch eher den Klassiker bestellt: Currywurst-Pommes-Mayo“, so Dreyer.

In den nächsten Wochen dürfen sich die Mescheder auch noch auf neue, deftige Kreationen freuen. Bislang wurden die Burger vor Ort entweder mit Pulled Pork aus dem eigenen Smoker oder einer selbst gemachten Frikadelle belegt - aus Zeitgründen. „Vor Ort Burger-Pattys zu braten, kostet natürlich Zeit. So haben sich die Gäste gefreut und eher gesagt, „Die Schlange war zwar lang, aber es hat nicht lange gedauert.“ Demnächst ist aber eine Burgerwoche geplant, wo auch echte Burgerfans auf ihre Kosten kommen sollen. Mit etwas Wartezeit.

Hoher zeitlicher Aufwand

Allgemein sei der zeitliche Aufwand für die verhältnismäßig kurzen Öffnungszeiten nicht zu unterschätzen. „Wir bereiten alles in Olsberg frisch zu. Für vier Stunden Öffnung sind mindestens zwei Stunden Vorbereitungszeit nötig“, erklärt Michael Dreyer. Nur das Pulled Pork wird direkt neben dem Imbiss zubereitet. Im großen Smoker wird dann für mehrere Tage vorgegart, vakuumiert und nach Bedarf serviert.

Auch Veganer dürfen sich noch einige Wochen über das Angebot von „Inne Fritten“ freuen. Neben veganen Soßen und einer veganen Bowl mit Falafel („Watt Grünes“) ist laut Betreiber auch das vegane Burgerspecial gut gelaufen und geht vielleicht in eine zweite Runde. „Es haben sich sogar Veganer bei uns bedankt, dass wir zumindest ein kleines Angebot für sie geschaffen haben“, berichtet Michael Dreyer von den Eindrücken aus den ersten Wochen.

Die neuen Ideen

Dass es im Winter mit dem Container-Imbiss in Enste nicht weitergehen wird, liegt nicht zuletzt auch daran, dass aktuell keine Möglichkeit besteht, sich beim Essen vor der Witterung zu schützen. Derzeit bieten nur große Sonnenschirme Schutz vor Regen oder Schnee. „Wir haben aber natürlich schon neue Ideen, was das Thema angeht. Wir könnten uns vorstellen, mit „Inne Fritten“ auf Weihnachtsmärkten oder im Skigebiet zu stehen.“

Da die Betreiber im Moment nicht davon ausgehen, dass die Catering- und Eventbranche sich im nächsten Jahr schnell von Corona erholen wird, planen sie auch im nächsten Sommer mit dem „Inne Fritten“-Container. Vielleicht auch wieder in Meschede. Oder an einem anderen Ort im Sauerland. Aber auf jeden Fall mit Foffo.

>>>Aktuell<<<

Um den Tag der Deutschen Einheit wurde bei „Inne Fritte“ ein „Ossi-Wessi-Burger“ angeboten.

Im Tismes-Burger-Brötchen war dann zur Feier des Tages eine Bulette mit Spiegelei und Spreewaldgurken zu finden.

Die Öffnungszeiten von „Inne Fritten“ sind aktuell folgende: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 11 bis 15 Uhr, Mittwoch 11 bis 20 Uhr und Sonntag 16 bis 20 Uhr.

Es steht noch zur Debatte, ob bald auch am Freitagabend geöffnet wird. Das erfahren Pommes-Fans auf der Facebook- oder Instagramseite von „Inne Fritten“.