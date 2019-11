Isingheim Nach einer unheimlichen Begegnung in Isingheim ermittelt die Polizei. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag.

Isingheim: Unheimliche Begegnung in der Nacht

In der Nacht zu Freitag schlugen nach Angaben der Mescheder Polizei in einem Einfamilienhaus in Eslohe-Isingheim die Hunde an.

Die Bewohner wurden wach und der Mann begab sich zur Haustür, die einen Spalt geöffnet war. Bei der Nachschau habe er Schrittgeräusche gehört, die sich in Richtung Ortsmitte entfernten, so die Polizei.

Einbrecher vertrieben

Die Beamten gehen davon aus, dass die Hunde einen oder mehrere Einbrecher aus dem Haus vertrieben haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90 200 entgegen.