Jahreswechsel im HSK: Die Bilanz der Polizei in Meschede

Meschede/Hochsauerlandkreis. 96 Einsätze um den Jahreswechsel herum meldet die Polizei in Meschede für den Hochsauerlandkreis. Die Böllerei habe zugenommen.

Der Jahreswechsel 2022/2023 im Hochsauerlandkreis war aus Sicht der Polizei überwiegend friedlich. Das meldet die Polizei in Meschede an Neujahr: Aus ihrer Sicht sei der Jahreswechsel aber nicht außergewöhnlich arbeitsintensiv gewesen.

Dennoch gab es in der Zeit vom Silvesterabend, 18 Uhr, bis Neujahrsmorgen um 6 Uhr insgesamt 96 polizeiliche Einsätze, die einen Bezug zu Silvester hatten - im vergangenen Jahr waren es noch lediglich 55 Einsätze gewesen.

32 Platzverweise

Die Einsatzzahlen, aufgegliedert nach den sieben Wachbereichen im HSK, ergeben folgendes Bild (Vorjahreszahlen in Klammern): Arnsberg 44 (33), Meschede 19 (7), Brilon 11 (4), Sundern 9 (5), Winterberg 6 (6), Marsberg 4 (0), Schmallenberg 3 (0).

Die Polizei sprach insgesamt 32 Platzverweise aus, es musste aber niemand in Gewahrsam genommen werden. Kreisweit kam es zu acht Körperverletzungsdelikten und zu fünf Sachbeschädigungen. Unter anderem wurde in Arnsberg durch einen Böllerwurf auf ein abgestelltes Polizeifahrzeug die Windschutzscheibe derart zerstört, dass das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit war.

Haus in Sundern nicht mehr bewohnbar

In der Nacht wurden 24 Brände im Hochsauerlandkreis gemeldet. In Sundern geriet aus noch unbekannter Ursache ein Carport in Brand, der schließlich auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Das Haus war nicht mehr bewohnbar - die Hausbewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Bei den übrigen Bränden handelte es sich überwiegend um Hecken- und Müllbehälterbrände. In Meschede war die Feuerwehr um 17.54 Uhr zur Kolpingstraße gerufen worden: Dort hatte ein Rauchmelder ausgelöst - passiert ist aber nichts.

Es kam zu insgesamt neun Einsätzen im Zusammenhang mit Silvesterknallerei. Hauptsächlich war es hier die unsachgemäße Handhabung von Pyrotechnik überwiegend durch Jugendliche, die zum Beispiel Böller in Richtung von anderen Personen oder Gebäude, bzw. Fahrzeugen warfen. Verletzt wurde hierdurch zum Glück niemand. Laut Polizei sei es in diesem Jahr zu einem deutlich vermehrten Abbrennen von Pyrotechnik gekommen.

