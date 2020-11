Jeder im HSK kann statistisch 24.345 Euro im Jahr ausgeben

Besonders reich sind Mescheder, Schmallenberger, Esloher und Bestwiger nicht. Sie liegen im guten Mittelfeld des Landes Nordrhein-Westfalen. Das zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2018, die das Statistische Landesamt jetzt zur Verfügung gestellt hat. Ganz vorn dabei sind - wie in den vergangenen Jahren - wieder die Nachbarstädte Sundern und Attendorn.

Während beispielsweise in Sundern jedem Einwohner statistisch gesehen 31.275 Euro im Jahr zur Verfügung steht, sind es in Attendorn sogar 39.443 Euro pro Kopf und Jahr. Attendorn schafft es damit auf Platz 1 in NRW, Sundern immerhin noch auf Platz 7.

Meschede auf Platz 114

Und wo stehen die Kommunen rund um Meschede? Die werden angeführt von der Kreisstadt Meschede mit 23.939 Euro (Platz 114), gefolgt von Schmallenberg mit 23.424 Euro (Platz 170), Eslohe mit 23.132 Euro folgt auf Rang 188. Auf dem letzten Platz steht Bestwig mit 21.988 Euro verfügbarem Einkommen pro Kopf und Jahr (Platz 293).

Dabei handelt es sich um das Einkommen, dass jedem Einwohner für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Diese Summe stieg übrigens in allen genannten Kommunen um 2,7 bis 3,5 Prozent, beispielsweise um 681 Euro in (Eslohe) oder 868 Euro in Meschede.

Im HSK durchschnittlich 950 Euro Zugewinn

Im gesamten Hochsauerlandkreis stieg dieses Summe sogar 950 Euro pro Kopf. Das entspricht 3,7 Prozent Zuwachs. Damit liegt der Hochsauerländer mit seinem durchschnittlichen verfügbaren Einkommen (24.345 Euro) denn auch höher als Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme aus Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen, die den privaten Haushalten nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben sowie der Hinzurechnung empfangener Sozialleistungen durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht.