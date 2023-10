Johannes-Kita Meschede: 50 Jahre für Kinder und Familien

Meschede. Der Johannes-Kindergarten an der Von-Westphalen-Straße feiert Jubiläum. Viel hat sich seit der Gründung vor 50 Jahren verändert.

Schon seit Anfang des Jahres feiern die Kinder im Johannes-Kindergarten in Meschede an der Von-Westphalen-Straße mit ihren Erzieherinnen monatlich mit verschiedenen Aktionen Geburtstag. Jetzt steht am 21. Oktober ein nächstes Highlight an: ein großes Jubiläumsfest - vor 50 Jahren wurde die Kita gegründet.

Das Programm am 21. Oktober

Zuerst findet ein Gottesdienst in der Schützenhalle Nord statt, bevor alle Gäste mit einem Festzug zum Kindergarten gehen und dort einen tollen Tag verbringen können. Dort gibt es Spiel und Spaß für Klein und Groß, eine Tombola mit tollen Preisen, die Fotoausstellung „Weißt du noch…..?, eine Zaubershow, ein multikulturelles Kuchenbüfett und vieles mehr. Alle, die sich mit dem Kindergarten verbunden fühlen, sind herzlich eingeladen.

Gründung 1972/73 unter Federführung von Pastor Günter Grolla

In den Jahren 1972/73 baute die Evangelische Kirchengemeinde Meschede, den Kindergarten unter der Federführung von Pastor Günter Grolla. Am 15. Oktober 1973 begann die Arbeit im Kindergarten unter der damaligen Leiterin Karin Linke in drei Gruppen mit je 25 Kindern.

Die offizielle Einweihung wurde am 26. Oktober 1973 mit einem Dankgottesdienst in der Johanneskirche gefeiert. Erst sehr viel später, zum 15-jährigen Bestehen, erhielt die Einrichtung ihren Namen: „Johanneskindergarten“.

Schwerpunkte: Verkehrserziehung, Sprachförderung und Inklusion

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit wurde die Verkehrserziehung auf dem hauseigenen Verkehrsübungsplatz, der 1979 von den Kindern „in Betrieb“ genommen wurde. Heute noch ist die Begeisterung der Kinder für den Verkehrsplatz ungemindert. Seit damals hat sich ansonsten vieles verändert. Die Kita wurde mehrmals umgebaut und vergrößert. Die Konzepte zur pädagogischen Arbeit veränderten sich.

Schon vor vielen Jahren war das Ziel und großes Anliegen der Einrichtung die Verbesserung der Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit von Kindern und deren Familien. Verschiedene Programme, wie PlusKita, Sprachbildung,Papilio, Zertifizierungen als Familienzentrum NRW, Bewegungskindergarten und Kita mit Biss sind feste Bestandteil der heutigen Arbeit sowie ein zertifiziertes Qualitätsmanagement.

Seit 2002 findet Inklusion in der Kita statt. Seitdem haben viele Kinder mit unterschiedlichem Förderbedarfen und Behinderungen den Johanneskindergarten besucht. Die Zahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf hat sich in den letzten Jahren erhöht. Mittlerweile arbeitet ein Inklusionsteam von drei Mitarbeiterinnen in der Kita.

Seit 2008 auch Kinder unter drei Jahren

Erstmalig besuchten im August 2008 Kinder im Alter von unter drei Jahren die Kita. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, wurde die Betreuung von U3-Kindern, sowie die Über-Mittag-Betreuung ausgebaut. Die Räume für die unter dreijährigen Kinder wurden neu gestaltet und Schlafräume angebaut. Im Juli 2013 waren alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen.

Auch ein warmes Mittagessen wird in der Einrichtung angeboten. Seit August 2016 besuchen mehrere Kinder mit Fluchterfahrungen die Kita. „Alle Kinder und deren Familien sollen sich in der Kita wohlfühlen und individuell gefördert werden“, das ist das Zeil der Erzieherinnen und von Einrichtungsleiterin Roswitha Scheiduk. „Dabei spielen Herkunft und Religion, unterschiedliche Fähigkeiten und Besonderheiten keine Rolle. Inklusion ist ein zentrales Thema in der Einrichtung.“

Heute 73 Kinder

Am 2018 wurde die Einrichtung von der Ev. Kirchengemeinde an den Kindergartenverbund des Evangelischen Kirchenkreises Soest/Arnsberg übergeben.

Heute besuchen 73 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren den Kindergarten. Sie werden insgesamt von zwölf pädagogischen Fachkräften, einer Heilpädagogin, einer Heilerziehungspflegerin und drei Praktikantinnen betreut.

