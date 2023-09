Jubiläum der Feuerwehr: 75 Jahre Sicherheit für Nordenau

Nordenau. 75 Jahre im Einsatz für die Sicherheit - das hat die Löschgruppe Nordenau jetzt gebührend gefeiert. Auch Friedrich Merz schickte ein Grußwort.

Zum Jubiläum der Löschruppe Nordenau begrüßte Einheitsführer Tobias Gnacke den stellvertretenden Bürgermeister Dietmar Albers, den Vorsitzende des Bezirksausschusses Oberes Lennetal, Dr. Matthias Schütte, die Wehrleitung der Stadt Schmallenberg, vertreten durch Peter Saßmannshausen und Jürgen Schneider, Kreisbrandmeister Bernd Krause, den ehemaligen Bürgermeister Bernhard Halbe, Pastor Ulrich Stipp, zudem die umliegenden Feuerwehren und weitere Vereine und Gäste.

Einheitsführer Tobias Gnacke (links) mit der Ehrenurkunde, die Kreisbrandmeister Bernd Krause überreicht hat. Foto: Privat

Großer Dank galt all denen, die zum Gelingen des Jubiläums - sowohl finanziell durch eine Spende, als auch auf anderem Wege - geholfen haben. Nach diesen Worten wurde eine Schweigeminute gehalten, um allen Kameradinnen und Kameraden zu gedenken.

Freiwilliger Einsatz unter Gefahr für Leib und Leben

Im Anschluss wurde ein kurzer Rückblick über die Geschichte der Löschgruppe mit allen wichtigen Eckdaten vorgetragen. Hervorgehoben wurde die Bereitschaft von Jung und Alt, welche die Löschgruppe bis heute vereint, in den vergangenen 75 Jahren freiwillig in ihrer Freizeit tätig gewesen zu sein - auch unter Gefahr für Leib und Leben, um sich in den Dienst der Menschen und der Gesellschaft zu stellen.

Ohne die Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr würde der ein oder andere bestimmt deutlich schlechter schlafen, so die Worte des stellvertretenden Bürgermeisters Dietmar Albers. Es sei in den letzten Jahren immer Verlass auf die Feuerwehr gewesen. Das Spektrum der Einsätze habe sich dabei im Laufe der Jahre deutlich geändert, so stand zu Beginn der Brandschutz im Mittelpunkt, heute kommen Technische Hilfe, Katastrophenschutz, Hochwasser etc. hinzu.

20 Jahre aktive Jugendarbeit

75 Jahre Löschgruppe Nordenau bedeutet 75 Jahre Sicherheit für Nordenau und die umliegende Bevölkerung. Dazu gehört die seit über 20 Jahren aktive Jugendarbeit. Mit der Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahr 2002 waren erstmals Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr tätig.

Peter Saßmannshausen hob in seiner Ansprache besonders das Ehrenamt hervor. Das Ehrenamt sei das Fundament der Freiwilligen Feuerwehr. Lob und Dank würden manchmal leider in den Hintergrund treten. Zum Teil gebe es sogar Angriffe auf die Einsatzkräfte. Deswegen sei es umso schöner zu sehen, dass es immer noch Frauen und Männer gibt, die sich dieser Aufgabe stellen.

Einheitsführer Tobias Gnacke begrüßte die zahlreichen Gäste in der Schützenhalle in Nordenau. Foto: Privat

Grußwort von Friedrich Merz

Kreisbrandmeister Bernd Krause betont nochmals den Stellenwert, welchen die Löschgruppe Nordenau in der Gefahrenabwehr hat. Ein wertvoller Baustein im Gesamtkonstrukt der Gefahrenabwehr im Schmallenberger Stadtgebiet.

Auch aus der Politik gab es Grußworte. Die Grußworte von Friedrich Merz wurden durch den stellvertretenden Löschgruppenführer Olaf Schauerte vorgetragen, da Merz der der Einladung leider nicht folgen konnte. Abschließende Grußworte, stellvertretend für die Nordenauer Vereine, wurden durch Eva Schütte-Söntgerath vorgetragen. Mit dem Lied „Alte Kameraden” wurde der Festakt beschlossen, anschließend ging es in den „Feuerball” über.

