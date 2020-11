Jugendamt Schmallenberg: So entwickeln sich die Kita-Zahlen

Schmallenberg. Steigt die Zahl der Betreuungsplätze in Schmallenbergs Kitas? Wie klappt die U3-Betreuung? Ein Blick in die Zahlen.

In diesen Tagen endete in vielen Kindertagesstätten die Anmeldung für das kommende Betreuungsjahr. Doch wie haben sich die Zahlen in den vergangenen Jahren entwickelt? Gibt es Tendenzen und Entwicklungen, auf die die Stadt reagieren muss? Ludger Frisse, Leiter des Schmallenberger Jugendamtes, gibt Antworten.



Herr Frisse, wie viele Betreuungsplätze gibt es in Schmallenberg im Vergleich zu den vergangenen Jahren?

Ludger Frisse: Im laufenden Kindergartenjahr 20/21 wurden 925 Plätze im Stadtgebiet eingerichtet. Im Kindergartenjahr 2019/20 waren es im Vergleich 895 und im Jahr 2018/19 waren es 900.



Wie hat sich die Zahl der zu betreuenden Kinder entwickelt?

2018/19 waren es 852 Kinder, im Jahr darauf 874 und in 2020/21 waren es 915 zu betreuende Kinder im ganzen Stadtgebiet. Auch die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher hat sich gesteigert. Von 73 Beschäftigten in 2018 sind es in 2020 bereits 112 Beschäftigte.



Muss man auf diese Entwicklung reagieren?

Für die Bedarfsplanung ist entscheidend, wie viele Kinder geboren werden und wie viele Kinder bis zum Schuleintritt versorgt werden müssen. Die Geburtenzahlen in Schmallenberg schwanken in den vergangenen zehn Jahren zwischen 170 und 222 Kindern. In den vergangenen Jahren waren die Zahlen rückläufig und lagen bei 186 Geburten in 2018 und 187 Geburten in 2019.

Auch wenn die Zahl der Geburten Schwankungen unterliegen, zeichnet sich in der Tendenz keine Zunahme ab. In der aktuellen Bedarfsplanung wurde daher mit einer jährlichen Geburtenzahl von 190 Kindern kalkuliert. Es entspricht dem Anspruch der Stadt, allen Eltern, die dies wünschen, einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen.



Wie sieht es mit der U3-Betreuung aus?

Die Bedarfsplanung für U3-Plätze gestaltet sich schwierig, da sie mit variablen unbekannten Werten, zum Beispiel der Entwicklung der Geburten in den kommenden Jahren, erfolgen muss. Aber der Trend eines stetig steigenden Bedarfs ist landesweit ungebrochen.

Im Kindergartenjahr 2019/20 lag die Betreuungsquote in Schmallenberg bei 37,3 Prozent. Bis zum Jahr 2022 ist eine Erhöhung auf 40 Prozent ins Auge gefasst.



Gibt es Einrichtungen, wo die Zahl der Kinder stetig sinkt?

Es gibt keine Einrichtung, in der das der Fall ist. Durch unterschiedlich starke Geburtenjahrgänge in dem Einzugsbereich einer Kita kann es jedoch dazu kommen, dass eine Kita mal nicht vollständig belegt ist.