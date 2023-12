Junge Talente: Bürgerstiftung zeichnet „Meschedes Beste“ aus

Meschede. Die Bürgerstiftung hat wieder „Meschedes Beste“ ausgezeichnet. Außerdem hat sie Projekte vorgestellt, die unterstützt werden sollen.

Die Bürgerstiftung Meschede hatte zu ihrer zehnten jährlichen Stiftungsversammlung geladen. Und wieder konnten Stiftungsvorstand und Stiftungsrat in ihrem Jahresrückblick auf eine ganze Reihe interessanter Projekte zurückblicken, die entweder von der Bürgerstiftung selbst durchgeführt oder finanziell unterstützt worden sind.

In den Ämtern bestätigt

Die Versammlung begann mit den Wahlen zu Stiftungsrat und Vorstand. Alle bisherigen Mitglieder wurden in Ihren Ämtern bestätigt. Höhepunkt war die Preisverleihung für „Meschedes Beste“. Zum zehnten Mal wurden dabei erneut junge Menschen als Preisträger des Wettbewerbs „Meschedes Beste“ wieder persönlich im feierlichen Rahmen der Versammlung ausgezeichnet. Der jährlich wiederkehrende Wettbewerb ist jedes Jahr der Höhepunkt der Versammlung und die Förderung der Jugend in Meschede ein fester Bestandteil im Programm der Bürgerstiftung schon seit ihrer Gründung.

Die diesjährigen Preisträger repräsentieren die große Vielfalt und Vielseitigkeit an jungen Talenten in der Stadt, die im letzten Jahr besondere Leistungen erbracht haben. Generell zeichnen sich alle Preisträger durch ihr hohes persönliches soziales oder gesellschaftliches Engagement sowie guten schulischen Leistungen aus. Ihre Auszeichnung soll ein Beispiel für andere junge Menschen sein, es ihnen gleich zu tun, ihre Talente zu entwickeln und sich sozial bzw. gesellschaftlich zu engagieren.

Die Auszeichnungen

Insgesamt wurden 13 Preisträger als „Meschedes Beste“ in diesem Jahr ausgezeichnet.





Erster Preis (jeweils 500 Euro Preisgeld): Gunnar Friedrich - Konrad Adenauer Schule; Jan-Bernd Willbrand - Gymnasium der Stadt Meschede.





Zweiter Preis (jeweils 300 Euro Preisgeld): Franziska Siepe - Gymnasium der Benediktiner; Marie Braun - SSV Meschede Fußball; Maja Funke - Gymnasium der Benediktiner.

Dritter Preis (jeweils 200 Euro Preisgeld): Sofie Köster - St.-Walburga-Realschule; Mia Funke - DPSG Stamm Meschede; Nora Kemper - St.-Walburga-Realschule; Konstantin Pieper - Gymnasium der Benediktiner; Marlene Mönig - St.-Walburga-Realschule.





Sonderpreis der Jury (300 Euro Preisgeld): Emma Padberg - SSV Meschede Schwimmen; Svea Gahler - SSV Meschede Schwimmen; Klemens Tillmann - St.-Walburga-Realschule

Projekte finanziell unterstützt

In 2023 wurden wieder eine Vielzahl an Projekten umgesetzt oder unterstützt. Die Bürgerstiftung präsentierte eine Auswahl. Die Bandbreite der Projekte spiegelte den Auftrag der Bürgerstiftung wider, sich für möglichst viele Zielgruppen in Meschede einzusetzen und Angebote zu fördern. Folgende Projekte wurden und werden in diesem Jahr von der Bürgerstiftung finanziell unterstützt:Feuerwehr Notrufkoffer für Kindergärten; Mescheder Bücherwürmchen; Baumelbank; Meschede als Gast Ort für die Special Olympics; Theaterprojekt „Bäume“; Dorfplatz Calle; Dorfplatz Wallen; Fitness-Parcours Freienohl; Kulturstrolche; Jugendrat Meschede; Umbau der Alten Synagoge; Weihnachtskonzert Junges Kammerorchester Meschede.

Neue Projekte

Neue Projekte: Der Barfußpfad am Hennesee wird voraussichtlich im nächsten Jahr umgesetzt werden können. In der Berghauser Badebucht soll damit ein neues Angebot zur Erholung und Fitness für Jung und Alt entstehen zu lassen. Idealerweise mit Unterstützung öffentlicher Förderprogramme übernimmt die Bürgerstiftung die Finanzierung. Neues gibt es zum Bürgerradweg Meschede - Hirschberg. Der Vereinsring Hirschberg und Bürgerstiftung Meschede haben sich zur eine Bürgerradweg gGmbH zusammengetan, um das Projekt mit Straßen NRW umzusetzen. Die Radwegführung wird von Hirschberg aus straßenbegleitend bis zum Fernsehturm und von dort aus in Richtung Gaststätte Stimm-Stamm führen. Der Trassenplan wurde in 2023 fixiert, die Vermessung ist in Bearbeitung. Die Bauphase soll 2024 beginnen können.

Für die Umsetzung und finanzielle Förderung neuer Projekte freut sich die Bürgerstiftung immer wieder über neue Stifter und Spender. Weitere Informationen unter www.buergerstiftung-meschede.de.

