Karneval Karneval in Cobbenrode: So feiert man in „Brauchtumszone“

Cobbenrode. In Cobbenrode wird Karneval gefeiert - in einer „Brauchtumszone“. Ausblenden lässt sich der Krieg in der Ukraine nicht.

Ganz kurzentschlossen, nachdem die erste Stufe der Lockerungen der Coronaverordnung kam, haben die Cobbenroder Jecken am Sonntag eine Freiluftveranstaltung auf dem Dorfplatz organisiert.

Die „Brauchtumszone“ musste abgesperrt werden. Impfnachweis und aktueller Test waren verpflichtend, die Schützenhalle durfte nicht betreten werden.

Ein paar Stunden den Alltag vergessen - das gelang am Sonntag bei der Karnevalsfeier in Cobbenrode. Foto: Gudrun Schulte

550 Feierfreudige hatten sich ein Ticket gebucht, um dabei zu sein. „Wir hätten dreimal so viele Tickets verkaufen können. Die Leute kommen aus dem ganzen Umkreis“, so Thomas Funke vom Präsidium des CCV.

Ein Programm gab es nicht, aber dafür sorgten die CCV-DJs für die nötige Partymusik. Unterstützt wurden sie dabei mit einer kurzen Einlage der Gruppe „Teller bunte Knete“ aus der Region Olpe. Sie reisen an den tollen Tagen über die Dörfer, um die Narren auf den Dörfern kostenlos in Stimmung zu bringen. Sie singen bekannte Partyhits mit heimischen Texten.

Schweigeminute und Friedenslieder

„Mancher mag sich fragen, warum wir jetzt Karneval feiern – trotz Krieg in der Ukraine. Erstens hatten wir schon alles vorbereitet und wollten nicht zum wiederholten Male absagen.

Natürlich auch mit dabei: Einige der jungen Damen aus der Tanzgarde. Foto: Gudrun Schulte

Zweitens wollten wir mit denjenigen, die einfach ein bisschen feiern wollen, fröhlich sein und für ein paar Stunden den Alltag und die schrecklichen Dinge in diesem Krieg vergessen. So ganz ohne geht es in Cobbenrode halt nicht“, so Funke.

Als Zeichen der Solidarität war alles in Blau-Gelb geschmückt. Zudem gab es eine kleine Ansprache, mit Schweigeminute und Friedensliedern. Prinz „Monti, der Versprechende“, fuhr mit einem Auto durchs Dorf und verteilte Süßigkeiten, bevor er zu der feiernden Narrenschar stieß.

Die Narren aus Cobbenrode hatten sich im Vorfeld mit den Karnevalisten aus Reiste abgesprochen, damit nicht zwei Veranstaltungen an einem Tag stattfinden. Der Karnevalsverein Pulau in Reiste will, wie berichtet, am Rosenmontag ab 11.11 Uhr feiern – ebenfalls komplett draußen vor der Schützenhalle.