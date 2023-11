Karneval, Kabarett und Martinsmarkt: Freizeittipps im HSK

Die Paveier treten in Cobbenrode auf.

Meschede/Bestwig/Eslohe/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Das Wochenende lädt dazu ein, sich umzuschauen und zu genießen. Dieses Mal warten eine Menge kostenfreie Veranstaltungen im Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg auf euch. Hier sind die Tipps zum Wochenende.

NIna Kownacki präsentiert die Freizeittipps. Foto: Privat

Mein Tipp für euch

Kunsthandwerk, Kunst und Kulinarisches in Kombination bekommt ihr beim Martinsmarkt in Eversberg an diesem Wochenende. Lasst euch gerne Treiben, schaut euch um und genießt das Essen inmitten des Sauerländer Fachwerkambientes. Es wird mit Sicherheit gemütlich.

„Martinsmarkt“, Samstag, 4. November, Sonntag, 5. November, 11 bis 18 Uhr, Historischer Ortskern Eversberg, Marktstraße 2, 59872 Meschede, kostenfrei, www.eversberg.de

Viel Spaß für wenig Geld

Beim Candle-Light-Shopping in Schmallenberg lädt die Werbegemeinschaft zum Bummeln unter Lichterschein ein. Ein schönes Ambiente zum Runterkommen, Shoppen und Genießen. Ihr könnt entscheiden, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet.

„Candlelight-Shopping“, Freitag, 3. November, bis 22 Uhr, Historischer Stadtkern, 57392 Schmallenberg, kostenfrei, www.schmallenberg-direkt.de

Im Rampenlicht

Eröffnet die Karnevalssaison mit der Band „Paveier“ in Cobbenrode. Sie spielen ein komplettes Konzertprogramm für euch. Auch zu sehen an diesen Abend: die Coverband „Kaschämm“. Hier kommt die gute Laune bestimmt.

„Mega-Party mit Paveier und Kaschämm“, Freitag, 3. November, 19.11 Uhr, Schützenhalle Cobbenrode, Olper Straße 12, 59889 Cobbenrode, Tickets: 25 Euro unter www.cobbenrode.shop

Für die Kleinen

Seid ihr auf der Suche nach Schnäppchen? Beim Trödelmarkt in Neheim findet ihr Spiele, Klamotten und vieles mehr – für Kinder und Jugendliche. Stöbert durch und vielleicht findet ihr schon ein schönes Weihnachtsgeschenk.

„Trödelmarkt für Kinder und Jugendliche“, Freitag, 03. November, 17 bis 20 Uhr, Kinder- und Jugendzentrum KiJu Neheim, Goethestraße 19, 59755 Arnsberg, kostenfrei, www.kiju-neheim.de

Mal was anderes

Die Kulturelle Vereinigung Schmallenberg präsentiert am Sonntag, 5. November im Habbels Bahnhofstraße 5, 57392 Schmallenberg, Kabarett mit Arnulf Rating - „tagesschauer“. Er weiß: Die Fackel der Aufklärung kann auch eine Nebelkerze sein. Einlass: 18.30 Uhr – Beginn: 19 Uhr – Tickets zum Preis von 17 Euro unter: www.kulturelle-vereinigung.de

