Karriere im HSK: Wie ein Lkw-Fahrer gegen Vorurteile kämpft

Meschede Georges Perry ist Lkw-Fahrer mit Leidenschaft. Wie sich der Angestellte der Spedition Mönig in Meschede für seinen Beruf einsetzt.

Berufskraftfahrer, Ausbilder und Teil des Prüfungsausschusses der IHK - Georges Perry hat in seiner Karriere schon vieles erlebt. Der 42-Jährige ist nunmehr seit zehn Jahren Teil der Spedition Mönig in Meschede-Enste. Was ihn dort hingeführt hat und wie er Arbeit und Privates unter einen Hut bekommt, erzählt er im Interview.

Umschulung zum Kraftfahrer

Im Jahr 2007 startet Perry seine Umschulung zum Kraftfahrer und erwirbt 2008 den entsprechenden Führerschein. Von diesem Moment an ist er bis heute durchgehend als Berufskraftfahrer tätig. Einen Großteil dieser Zeit verbringt er bei der Spedition Mönig. „Ich war zuerst eine Zeit lang als Springer tätig, das ist in der Branche der ganz normale Ablauf“, berichtet der Wennemer. Später wurde Perry Ausbildungsbeauftragter und dann Teil des Ausbilderteams.

Ein Luftbild der Spedition Mönig vom September 2022 - damals mit Baustelle. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Ausbilder und Fahrer

Beide Seiten seines Berufsalltags bereiten ihm große Freude: „Am meisten Spaß machen mir die Situationen, in denen man den Kopf einschalten muss. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie verteile und sichere ich die Ware am besten oder wie fahre ich den Kunden am klügsten an“, erzählt er. Genauso bereichernd findet er es aber auch, dieses Wissen an die Azubis weiterzugeben und ihnen so die Ausbildung zu erleichtern. Zusätzlich zu diesen zwei Tätigkeitsfeldern hat sich Georges Perry vor ein paar Jahren dazu entschlossen, den Ausbilderschein zu machen und ist seitdem im Prüfungsausschuss der IHK.

Wie sich Arbeit und Privatleben vereinbaren lassen

Auf die Frage, inwiefern sich seine Arbeit und sein Privatleben vereinbaren lassen, antwortet er: „Das funktioniert ganz gut, ich fange relativ früh an und habe dann so gegen 16 Uhr Feierabend. Um diese Zeit kommen dann auch meine Tochter und meine Frau nach Hause, dann haben wir noch den restlichen Tag gemeinsam.“

Jeder kennt das stereotype Bild des ungepflegten Lkw-Fahrers, der nichts im Kopf hat und lediglich das Lenkrad drehen kann. Georges Perry - Ausbilder und Lkw-Fahrer bei der Spedition Mönig

Seine Familie profitiert nicht nur von dem Anspruch des Unternehmens, den Kraftfahrer einen guten Freizeitausgleich zu ermöglichen, sondern auch von Georges Perrys professionellen Fähigkeiten. Besonders im Urlaub erweise sich das Wissen über die effiziente Beladung eines Autos oder Wohnwagens als sehr nützlich und auch in der Routenplanung sei sein Wissen von Vorteil, berichtet er mit einem Schmunzeln.

Beruf mit Zukunft

Neben der Arbeit ist er außerdem ehrenamtlich für das Archäologische Amt NRW tätig. „Dieses Hobby bietet mir einen guten Ausgleich zur Arbeit und lässt mich runterkommen“, sagt Perry. Und auch wenn es einige Herausforderungen wie den alltäglichen Kampf durch den Straßenverkehr oder die täglich unterschiedliche Ware gibt, sieht sich Georges Perry beruflich auch in zehn Jahren noch in seinem jetzigen Berufsfeld. „Ich würde zukünftig gerne noch den Kraftverkehrsmeister machen und später mal als Fuhrparkleiter tätig sein“, blickt er in die Zukunft.

Vorurteilen aktiv entgegentreten

Erlebt er Vorurteile gegenüber seinem Beruf? „Auf jeden Fall, jeder kennt das stereotype Bild des ungepflegten Lkw-Fahrers, der nichts im Kopf hat und lediglich das Lenkrad drehen kann“, ärgert er sich. Bei seinen Besuchen in Schulen und der Berufsinfobörse versucht er potenzielle Azubis auf diese Vorurteile vorzubereiten und Aufklärungsarbeit zu leisten. „Ich war auch schon zwei Mal mit in den Seminaren der Fahrschule Gödde, um über genau das Thema zu berichten“, so Perry.

Firmenpass

Mitarbeiterzahl: 70

Standorte: Sitz der Mönig Spedition Meschede GmbH ist in Meschede-Enste. Es gibt keine weiteren Standorte, aber zwei Schwesterunternehmen. Davon ist ein Unternehmen auch in Meschede-Enste ansässig (Mönig Logistik GmbH). Das zweite Schwesterunternehmen sitzt in Gotha (Mönig Gotha GmbH)

Branche: Spedition und Logistik

Tarif: nein

Arbeitszeit pro Woche: unterschiedlich, je EinsatzgebietArbeitsplatz: Lkw, überwiegend im Nahverkehr, sodass die Mitarbeiter nachmittags wieder in Enste sind

Kooperationen: Transcoop 09 (Kooperation von ca. 45 mittelständischen Speditionen)

Weiterbildung: Berufskraftfahrer müssen alle fünf Jahre ihre Grundqualifikation auffrischen. Dafür sind fünf Module aus unterschiedlichen Bereichen erforderlich (z.B. Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung, Arbeitssicherheit usw.). Darüber hinaus bilden sich die Ausbilder regelmäßig weiter und besuchen Schulungen und nehmen an Fachvorträgen (z.B. bei der IHK) teil.

Weitere Besonderheiten: Mönig legt großen Wert auf das Thema Ausbildung. Drei Kollegen haben den Ausbilderschein. Zwei Kollegen aus dem Team sind Mitglied im Prüfungsausschuss.

Kontakt: Mönig Spedition Meschede GmbH, Auf’m Brinke 1, 59872 Meschede, +49 291 95 27 53 – 0, meschede@moenig.com, www.moenig.com

