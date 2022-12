Musik Kartenverlosung: Winterspecial von „Live Am See“ in Meschede

Meschede. Zwei Tage Winterspecial von „Live Am See“ in der Stadthalle in Meschede: Hier ist das Programm. Und wir verlosen Freikarten.

Das Winterspecial von „Live am See“ in der Stadthalle Meschede naht. Wir verlosen Karten für beide Abende.

Los geht es am am Montag , 27. Dezember, um 20 Uhr: „Back to your Roots“; Four Imaginary Boys und Psycho Sexy mit Kulthits der Jugendpartys von The Cure und den Red Hot Chili Peppers. Einlass ist um 18 Uhr. Am Dienstag, 28. Dezember, geht es um 17 Uhr mit „The Inbetween Days“ weiter - Postpunk-Coldwave von alten Hasen mit ihren Hits aus den 80ern und jungen angesagten Bands: „Alice Gift“, „Days of Sorrow“, „Ash Code“, „The Invincible Spirit“, „She Past Away“ und „NNHMN“. Einlass ist um 16 Uhr.

Nachholevent nach Corona

Da die Veranstaltung im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen war, findet nun das Nachholevent statt. Alle Tickets von Dezember 2021 sind weiterhin gültig. Die Veranstaltung vom 27. Dezember 2021 findet nun am 27. Dezember 2022 statt , die Veranstaltungen vom 28. und 29. Dezember 2021 wurden zusammengelegt und finden am 28. Dezember 2022 statt.

Rund herum werden einige Stände im Foyer der Stadthalle aufgebaut, dort gibt es etwas zu essen, es kann in alten und brandneuen Schallplatten gestöbert werden und mehr.

Glühwein bei Bowie-Videos

So weit wie es das Wetter hergibt, können die Besucher dann auch bei einem Glas Glühwein auf der Dachterrasse Bowie-Videos sehen und lauschen.

Karten kosten für den 27. Dezember 31 Euro, an der Abendkasse 35 Euro, für den 28. Dezember 44 Euro, an der Abendkasse 49 Euro. Sie sind bei den Touristinfos Meschede und Bestwig und in der mono-deluxe BAR sowie unter www.meschede.live erhältlich.

Wir verlosen je drei Karten für den 27. und den 28. Dezember. Wer mitmachen will, schickt bis zum Freitag, 23. Dezember, 11 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Live am See“ an gewinnspiel-meschede-westfalenpost@funkemedien.de. Bitte den Namen und das Wunschdatum nicht vergessen! Viel Erfolg!

