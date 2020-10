Kaum eine Chance auf Grippe-Impfung für junge Mescheder

Während in den Apotheken im Stadtgebiet jeglicher Grippe-Impfstoff aktuell vergriffen ist (wir berichteten), gibt es für Patienten vereinzelter Arztpraxen noch die Chance auf eine zeitnahe Impfung. Viele Praxen berichten von Kurzentschlossenen, die sich in diesem Jahr gerne zum ersten Mal gegen die Grippe impfen lassen möchten. Doch junge und gesunde Menschen gehen voraussichtlich erst einmal leer aus.

Impfungen nur für eigene Patienten

Auf Nachfrage dieser Zeitung konnten zwar unter anderem Mitarbeiterinnen der Gemeinschaftspraxis Dr. Breuckmann in Freienohl sowie Dr. Moser/Dr. Jellentrup bestätigen, dass sie noch Impfstoff vorrätig haben. Dieser ist jedoch bis auf Weiteres den eigenen Patienten vorbehalten. Wer sonst in anderen Praxen behandelt wird, hat auch dort keine Chance.

Die Gemeinschaftspraxis Ewert, Haarmann, Wahle verfügt ebenfalls noch über ein gewisses Kontingent. Geimpft werden jedoch auch hier nur die eigenen Patienten, die zu einer Risikogruppe gehören. Also entweder über 60 Jahre alt sind oder unter einer Vorerkrankung leiden.

Risikopatienten haben Vorrang

In der Praxis Dr. Burkhard in Meschede sind grade einmal noch drei Impfdosen vorrätig, die für besonders schwer vorerkrankte, eigene Patienten aufbewahrt werden. Über keinerlei Vorräte verfügt aktuell die Gemeinschaftspraxis Peters und Gutsche. Dort haben die eigenen Risikopatienten bereits alle verfügbaren Impfungen erhalten und man hat eine deutlich gestiegene Nachfrage wahrgenommen: „Es rufen wirklich viele Menschen an, die sagen, dass sie sich noch nie haben impfen lassen, es in diesem Jahr aber gerne machen würden“, berichtet eine Mitarbeiterin. Diesen Anfragen gerecht zu werden, ist aktuell undenkbar.

Gleiches hören auch die Mitarbeiterinnen der Praxis von Dr. Aengenheyster immer wieder. Doch auch hier müssen sich junge Menschen, die sich spontan impfen lassen wollen gedulden. Die vorhandenen Dosen sind an die eigenen Risiko- sowie Heimpatienten verabreicht worden und es gibt bereits eine Warteliste.