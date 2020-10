Sie ist neben der Stiftskirche eine der Geburtsstätten Meschedes - erbaut um das Jahr 870. Danach war sie Wahrzeichen, Ausflugslokal und zuletzt Abenteuerspielplatz für viele Generationen. Seit Jahren aber verfällt die Hünenburg. Das hat sie nicht verdient.Das findet auch Herbert Eigemeier, stellvertretender Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Hünenburg. „Wenn man als Stadt eine solche geschichtsträchtige Stätte hat, dann muss man sie doch auch wertschätzen und erhalten“, schimpft er.

Der Eingang zur Hünenburg ist schwer zu finden

Wer die Hünenburg nicht kennt, wird sie kaum finden. Der Eingang zum Bodendenkmal und die Wege sind die meiste Zeit des Jahres zugewachsen. Ein Schild, das den Weg zum Eingang weist, gibt es nicht. Dabei führt auch der neu geschaffene Kloster-Wanderweg zwischen dem Bergkloster Bestwig und der Abtei Königsmünster direkt an der Hünenburg vorbei. „Sehen Sie sich das an“, sagt Eigemeier und zeigt auf die Tafeln, die die Burg seit den 80er-Jahren in ihren historischen Kontext einordnen. Das Plexiglas ist zerstört, die Schrift kaum noch lesbar. Auch der Handlauf aus Holz, der den Weg absichern soll ist zersplittert. „Das hier müsste doch ein Aushängeschild für die Stadt sein“, ärgert er sich. Sein Verein pflegt zwar den angrenzenden Grillplatz, die Pflege des Bodendenkmals ist dem Verein aber eine Nummer zu hoch.

Den Eingang zur Hünenburg hat die Stadt gerade erst freigeschlagen. Doch der Kiesweg ist zugewachsen, einen Wegweiser gibt es nicht.. Foto: Ute Tolksdorf

Altertumskommission Westfalen kümmert sich um die Hünenburg

Da passt es gut, dass sich auch die Altertumskommission für Westfalen des Themas angenommen hat. Ursprünglich im Rahmen des Stiftsjubiläums geplant, wird am Sonntag, 25. Oktober, Archäologe Leo Klinke eine Begehung anbieten und anschließend die Neuauflage einer 40-seitigen Broschüre über die Hünenburg vorstellen. Auch für den Wissenschaftler ist die Bedeutung der Wallanlage unbestritten. „Sie steht in unmittelbarem Kontext zur Stiftskirche“, sagt er „und ist eine der wichtigsten Burganlagen in Westfalen.“

Nicht sicher ist, ob sich dorthin die Stiftsbewohner vor Hunneneinfällen flüchteten oder ob sie Wohnsitz der Grafen von Werl war. „Beide Theorien stehen für mich gleichberechtigt nebeneinander“, so Klinke. Der Archäologe stammt aus Meschede und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Altertumskommission für Westfalen in Münster. Er ist sicher: „Stift und Burg gehören zusammen.“ So habe es im frühen Mittelalter auch eine direkte Sichtbeziehung zwischen der Burg und dem Stift gegeben. In den Folgejahren sei dort immer weiter investiert worden. „Damals ist zum Beispiel der Turm gebaut worden, dessen Fundament noch heute zu sehen ist.“

Die Infotafeln sind zerstört und unlesbar. Foto: Ute Tolksdorf

Hünenburg: Ein Rätsel für die Wissenschaft

Doch schon bald verfiel die Anlage. Die erste schriftliche Quelle aus dem 15. Jahrhundert kennt zwar noch die „Hunenborgh“, bezeichnet damit aber wahrscheinlich nur noch ein Flurstück. „Im 19. Jahrhundert war dann dort sogar mal ein Ausflugslokal, mit Kegelbahn und Schießstand“, weiß Klinke. Der „Keller“ auf dem Hünenburg-Areal ist in dieser Zeit erneut genutzt worden: „Wir haben da historische Glasscherben von Bierflaschen gefunden.“ Scherben aus den Jahrhunderten davor gibt es dagegen so gut wie nicht. Ein Rätsel für die Wissenschaft.

Auch Leo Klinke findet, dass die Anlage dringend ins Bewusstsein der Menschen zurück muss. „Eine Sichtschneise zur Stadt wäre gut“, sagt er. „Damit käme sie vom Ortsrand näher an die Stadt.“ Und auch, wenn man mit dem neuen Büchlein die Hünenburg allein erkunden kann, wäre die Überarbeitung der Tafeln, der Wege und des Eingangs dringend notwendig. „Bei der Vorstellung des Buches am kommenden Sonntag, 25. Oktober, wäre ein guter Termin“, findet er, „um weitere Ideen zu sammeln.“ Denn da könnten direkt Wissenschaftler und Bürgermeister Christoph Weber Stellung nehmen.

>>>HINTERGRUND

Am kommenden Sonntag findet um 15 Uhr eine Begehung der Hünenburg mit dem Archäologen Leo Klinke statt.

Um 16.30 Uhr wird die Neuauflage des Buches „Die Hünenburg bei Meschede“ - 100 Jahre nach der Erstveröffentlichung - in der Pfarrkirche St. Walburga vorgestellt. Im Anschluss folgt ein Vortrag von Leo Klinke zur Bedeutung der Wallanlage.

Die 40-seitige Broschüre ist im Anschluss erhältlich für 3,50 Euro im Buchhandel oder bei der Altertumskommission für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster, 0251 591-8990.