Berge. Eine Übergangslösung konnte jetzt beendet werden: In Berge steht die jüngste Kita im Stadtgebiet von Meschede. Träger ist das DRK.

Kinder ziehen ein in die neue „Villa Einzigartig“ in Berge

In Berge dient das Tennisheim wieder rein seinem ursprünglichen sportlichen und gesellschaftlichen Zweck. Die Jungen und Mädchen sind aus ihrer Übergangs-Kita ausgezogen.

Kita auf der grünen Wiese

Betreut werden sie nun in der neuen Kindertagesstätte, die das DRK in Berge auf der grünen Wiese gegenüber der Luziaschule gebaut hat. Der Name der neuen Kita steht jetzt auch fest: Entstanden ist hier die „Villa Einzigartig“.

das DRK ist Träger der neuen Kindertagesstätte in Berge. Foto: Privat

Die Übergangslösung im Tennisheim ist zum 31. Dezember aufgegeben worden. Zuvor hatte es Verzögerungen bei dem Bau der 3 Millionen Euro teuren Kita gegeben. Eigentlich sollte die Kita im August 2019 eröffnet werden, es kam aber zu Verzögerungen unter anderem mit dem Wegerecht, den Parkplätzen und bei der Suche nach Handwerkern, die die Aufträge ausführen sollten.

Mitte Dezember ist die Bauabnahme schließlich erfolgt. Im Februar voraussichtlich soll offizielle Eröffnung sein. „Die Eingewöhnungszeit läuft jetzt“, sagt DRK-Geschäftsführer Norbert Vowinkel. Träger der Kita ist die DRK Soziale Dienste Meschede gGmbH, Investor der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe. Mit bei der Eingewöhnung der aktuell rund 60 Kinder sind derzeit die Eltern.

Neuer pädagogischer Schwerpunkt

Ausgelegt ist die „Villa Einzigartig“ für 75 Kinder. Eltern aus Berge, Olpe, Wennemen, Calle-Wallen, Freienohl und Wenholthausen bringen ihren Nachwuchs hierher. Langfristig plant die Einrichtung mit einer Gruppe (zehn Kindern) unter drei Jahren, zwei Gruppen (jeweils 20 Jungen und Mädchen) zwischen zwei und sechs Jahren, und einer Gruppe mit 25 Kindern für die Drei- bis Sechsjährigen.

Leiterin ist Yvonne Niemann. Es gibt 13 Stellen, für es 50 Bewerbungen gab - dabei, so Norbert Vowinkel, habe die Arbeit in einem Neubau und die Reggio-Pädagogik als pädagogischer Schwerpunkt gereizt. Diese aus Italien stammende Pädagogik sieht nicht auf mögliche Defizite, sondern auf das Potenzial von Kindern. Die Erziehenden wollen die Kinder „locken“, um neue Dinge auszuprobieren und an ihnen zu wachsen. Herzstück sind gemeinsame Projekte. Wichtig dafür ist der Garten der Kita - der soll im Frühjahr angelegt werden.