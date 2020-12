Klare Corona-Regeln im Fredeburger Pflegeheim Haus Monika

Vor wenigen Tagen verteilte die Caritas Weihnachtsgeschenke an die Bewohner des Seniorenheims Haus Monika in Bad Fredeburg. Welche Corona-Regeln dort an Weihnachten gelten.

Bad Fredeburg Ist Besuch an Weihnachten erlaubt? Dürfen Angehörige auch zum Fest nach Hause geholt werden? Wir haben die Regeln zusammengefasst

Bad Fredeburg. Weihnachten gilt gerne auch als Fest der Liebe und Familie. Doch im Corona-Jahr 2020 scheint vieles anders. Wie sind die Regeln in den Pflegeheimen? Ist Besuch erlaubt?

"Es gibt landesweite Regelungen, an die auch wir uns natürlich halten", sagt Matthias Frevel, Einrichtungsleiter im Bad Fredeburger Senioren- und Pflegeheim Haus Monika: "Besuche sind an allen Tagen in der Woche erlaubt." Eine zeitliche Begrenzung gebe es auch nicht. Festgelegt ist lediglich: Es darf pro Bewohner pro Tag maximal zwei Besuche mit je maximal zwei Personen geben.

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

"Gerade an diesen Tagen steht mein Telefon nicht still", sagt Frevel. Viele Angehörige erkundigen sich oder vereinbaren einen Besuchstermin: "Das nimmt an Weihnachten natürlich noch einmal zu, die Leute machen von der Möglichkeit vermehrt Gebrauch."

Trotzdem seien Bewohner wie Angehörige sehr vorsichtig, teilweise würden Besuchstermine auch wieder abgesagt, weil man Angst habe, sich anzustecken bzw. Angehörige anzustecken.

Möglichkeit, Angehörige nach Hause zu holen

Auch möglich sei es, Angehörige aus dem Pflegeheim mit nach Hause, zum Beispiel zum Essen oder zu Bescherung, mitzunehmen: "Die Dauer ist allerdings auf sechs Stunden begrenzt und im Anschluss wird hier im Seniorenheim ein Schnelltest gemacht."

Von der Möglichkeit, Angehörige kurzzeitig nach Hause zu holen, hätten bislang aber niemand Gebrauch gemacht, so Frevel.