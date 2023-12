Kleines Theater Eslohe präsentiert ein ganz besonderes Stück

Eslohe Das Kleine Theater Eslohe bereitet sich auf ein besonderes Stück vor. Karten gibt es bereits - auch als Weihnachtsgeschenk.

„Kleines Theater Eslohe“ ermittelt in seiner eigenen kriminalistischen Vergangenheit

Das „Kleine Theater Eslohe“ ermittelt mit einem ganz besonderen Stück in seiner eigenen kriminalistischen Vergangenheit. Für die Aufführung im Frühjahr gibt es bereits Karten.

Seit einiger Zeit ist es ruhig geworden um Pater Brown (Burkhard Klasmann) - den Geistlichen mit dem Hang zur Unterwelt, der als guter Hirte nur allzu gern seine schwarzen Schafe wieder auf den rechten Weg Gottes zurückholt. Das beschauliche Dörfchen Eslohe besuchte er zuletzt vor zwölf Jahren, wurde dann allerdings von seinem Bischof nach Brighton strafversetzt, nachdem er seinem kriminalistischen Spürsinn deutlich mehr Aufmerksamkeit schenkte als seinen geistlichen Aufgaben als Pfarrer.

Nach Jahren der Buße und inneren Einkehr wird er jedoch wieder rückfällig und ermittelt erfolgreich im Fall eines Bankraubs. So kommt es, wie es kommen muss – er wird mit samt seiner Haushälterin Mrs. Miller (Nina Biedermann), die stets für ihn sorgt, erneut strafversetzt. Diesmal werden er und Mrs. Miller in eine vermeintlich ruhige und friedliche Pfarrgemeinde auf der „Isle of Man“ geschickt, wo die beiden das alte Pfarrhaus beziehen. Gerade angekommen, gerät das scheinbar friedliche Zusammenleben der Bewohner der Insel völlig aus den Fugen und ehe sich Pater Brown versieht, steckt er schon wieder mitten im nächsten Kriminalfall…

Charaktere aus der Unterwelt

Im Zuge seiner Ermittlungen lernt Pater Brown die unterschiedlichsten Charaktere aus der Unterwelt, der Polizei und scheinbar ganz normaler Inselbewohner kennen – mit dabei sind Inspector Slack (Peter Karger), Sophie Gladwell (Lea Kersting), Rose Mallone (Silke Ludemann), Tony Saunders (Felix Karger), Ian McNeigh (Hubertus Koch) und eine Leiche (Florian Schmidt). Für die nötige Textsicherheit - auch in schwierigen Situationen - werden die Akteure von Andrea Stappert als Souffleuse unterstützt. Christian Siewers sorgt in der Technik in routinierter und gewohnter Weise für den reibungslosen Ablauf des Stückes.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Wer Pater Brown bei seiner kriminalistischen Arbeit über die Schulter schauen und dabei viel lachen möchte, kann sich bereits jetzt Karten für die Aufführungen im März sichern. Präsentiert wird das Theaterstück „Ein Fall für Pater Brown“ am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr, in der Aula des Schulzentrums Eslohe. Die Karten sind - auch als das perfekte Weihnachtsgeschenk - seit Anfang der Woche im „Tintenfass“ an der Hauptstraße in Eslohe erhältlich.

