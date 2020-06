Klima-Auszeichnung: 1000 Euro für Grundschule Fleckenberg

Fleckenberg/Köln. Die Grundschule nahm an der Aktion „Sauber Energie“ teil. Wofür das Preisgeld nun verwendet werden soll.

Die Grundschüler in Fleckenberg/Sauerland sind naturverbunden. Regelmäßig geht es für vielfältige Aktionen raus in den Erlebnisraum Wald. Dafür gibt es jetzt 1000 Euro Fördergeld der „Sauber Energie“, denn die Schule in Fleckenberg ist einer der zwölf Gewinnner des Wettbewerbs „Sauber Energie Waldpreis 2020“.

Den mit insgesamt 11.500 Euro dotierten Publikumspreis in Sachen Klimaschutz hat der Kölner Ökoenergiespezialist nun bereits zum zweiten Mal initiiert.

Ob Waldaufforstung, Waldpädagogik, Klima- oder Naturschutz – über 50 nachhaltige und kreative Waldpreis 2020 eingereicht. Das Besondere: Jeder Besucher konnte auf der Aktionsseite www.sauber-waldpreis.de täglich neu für seinen Favoriten stimmen und das Wettrennen um die beste Projektidee online mitverfolgen. In der Finalrunde wurde über die besten Zwölf abgestimmt.

Kirchhundem belegt zweiten Platz

Der vierte Platz geht an die katholische Grundschule Fleckenberg. Der Grundschule in Fleckenberg steht eine kleine Parzelle Privatwald zur Verfügung, in der die Kinder ihre Entdeckerfreude ausleben können. Am Bachlauf können Wasserproben genommen und Kleinstlebewesen bestimmt werden. Im grünen Klassenzimmer neben der Schule sollen Insekten und Echsen heimisch werden, die Hochbeet-Bepflanzung Bienen und Schmetterlinge anlocken.

Das 1.000-Euro-Fördergeld wird nun für die Erweiterung des „Natur-Entdeckerkoffers“ eingesetzt: Klemmbretter, Bestimmungsbücher, Becherlupen, Gartenscheren, Material zum Bau von Insektenstaubsaugern, Gartenhandschuhe und vieles mehr stehen auf der Wunschliste. Außerdem sollen Honorarkräfte finanziert werden, die entsprechende Natur- und Waldprojekte mit den Kindern durchführen.

Die weiteren Gewinner des Waldpreises 2020: 2.500 Euro gehen an die erstplatzierte Grundschule Krichhundem im Sauerland. 2.000 erhält der zweitplatzierte Waldkindergarten in Dormagen-Knechtsteden.