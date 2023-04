Blick auf die Intensivstation des St.-Walburga-Krankenhauses in Meschede: Die medizinischen Systeme sind nicht betroffen und funktionieren.

Cyberangriff Klinikum HSK: Angriff auf IT - Polizei führt Ermittlungen

Meschede/Arnsberg. Nach einem Angriff auf die IT beim Klinikum Hochsauerland ermittelt die Polizei. Forensiker untersuchen die Systeme.

Das Klinikum Hochsauerland kämpft noch immer mit dem Folgen eines Cyberangriff. Ende der vergangenen Woche hatten Unbekannte mit einem gezielten und massiven Angriff versucht, Zugriff auf die dortige IT-Infrastruktur zu erlangen. Das betraf auch das St.-Walburga-Krankenhaus in Meschede. Der unmittelbare Angriff konnte dank automatisierter Sicherheitssysteme schnell erkannt und gestoppt werden.

Strafanzeige erstattet

Aus Sicherheitsgründen wurden alle webbasierten Anwendungen zunächst deaktiviert und das IT-System des Klinikums vom Internet getrennt. Seither werden alle Systeme in Zusammenarbeit mit externen Forensikern überprüft. „Wir haben die Ermittlungsbehörden eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) führt nun die Ermittlungen. Auch das Landeskriminalamt NRW sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind involviert“, so Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung, Klinikum Hochsauerland.

Bis zum Abschluss der Untersuchungen, die voraussichtlich bis zum Ende dieser Woche andauert, bleibt die Datenübertragung nach außen und von außen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Dies betrifft auch den E-Mail-Verkehr. Die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen des Klinikums sind daher von außen nicht per E-Mail erreichbar und können auch keine E-Mails an externe Adressaten versenden. Die internen Kommunikationssysteme des Klinikums sowie insbesondere die medizinischen IT-Systeme sind von dem Vorfall nicht betroffen und arbeiten weiter. Die Patientenversorgung in den Kliniken und auf den Stationen war und ist uneingeschränkt sichergestellt.

Letzte Attacke im Jahr 2016

Nicht zuletzt durch eine Cyberattacke im Jahr 2016 verfügt das Klinikum Hochsauerland bereits über Erfahrungen mit solchen Angriffen und hat umfangreiche Schutzmaßnahmen etabliert. „Unsere IT-Abteilung hat ganz hervorragende Arbeit geleistet. Unsere Sicherheitssysteme haben den Angriff extrem schnell erkannt und schlimmeres verhindert. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Daten verschlüsselt oder eingelesen werden konnten. Auch sind Patienten- bzw. medizinische Daten auf separaten Serversystemen geschützt gespeichert, die von dem Angriff nicht betroffen waren“, sagte Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung Klinikum Hochsauerland.

