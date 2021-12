Gesundheit Klinikum HSK bietet im Januar weitere Corona-Impfungen an

Meschede/Hüsten. Rund 3000 Impfungen hat das Klinikum HSK im Dezember bereits vorgenommen. Für Januar gibt es weitere Termine. Hier die Details.

Aufgrund der bisher sehr erfolgreichen Impfkampagne des Klinikums Hochsauerland im eigenen Impfzentrum auf dem Bildungscampus Hüsten (ehemalige Petrischule) mit mehr als 3000 Impfungen im Dezember, wird das Klinikum auch im Januar 2021 weiterhin ein Impfangebot für die breite Öffentlichkeit anbieten.

Terminbuchung notwendig

So werden wieder täglich (Montag bis Freitag) ab Montag, 10. Januar, in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr Termine für Corona-Schutzimpfungen, also Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, angeboten. Die dazu notwendige Terminbuchung ist wie bisher über die Homepage des Klinikums, www.klinikum-hochsauerland.de, und der bestehenden Hotline 02932 9391919 möglich.

Angeboten werden in diesen Zeitfenstern Impfungen mit den verfügbaren mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech (letztere für Personen unter 30). Die Auffrischungsimpfungen erfolgen gemäß den aktuellen Empfehlungen der STIKO, das heißt frühestens fünf Monate nach einer Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff.

Impfungen für Kinder

Weiterhin wird das Klinikum am Samstag, 18. Dezember, erstmals 250 Corona-Schutzimpfungen für Kinder (5 -11 Jahre) durchführen, dieses Impfangebot richtet sich zunächst an die Kinder der Mitarbeiter des Klinikums, die dazu bereitgestellten Termine waren bereits nach kürzester Zeit vergeben. Eine weitere Impfaktion für Kinder ist zu Jahresbeginn ebenfalls in Planung.

Sollte es durch den bereits seitens des Gesundheitsministeriums angekündigten Versorgungsengpass bei den Corona-Impfstoffen kommen, so kann es unter Umständen noch zu kurzfristigen Terminabsagen kommen.

Das Klinikum möchte mit seiner Impfstelle einen Beitrag zur Impfkampagne des Hochsauerlandkreises leisten.

