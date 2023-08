Kloster Königsmünster in Meschede: Das ist der neue Abt

Meschede. Das Kloster Königsmünster in Meschede hat einen neuen Abt gewählt. Dabei wurde schnell eine Mehrheit hergestellt. Hier gibt es die Informationen.

Das Kloster Königsmünster in Meschede hat am Freitag einen neuen Abt gewählt. Anfangs war offen, wie lange das Auswahlverfahren dauern wird. Theoretisch wären mehrere Wahlgänge bis zum Nachmittag möglich gewesen. Um 6.30 Uhr hatte der Tag für die Mönche mit einer Messe begonnen. Bereits um 11 Uhr war schon Festgeläut zu hören: Die Gemeinschaft der Mönche hatte sich auf einen neuen Leiter verständigt: Die Wahl fiel auf Pater Dr. Cosmas Hoffmann.

Bisher Subprior

Cosmas Hoffmann ist neuer Abt in Meschede. Foto: PrivaT

Der neue Abt war seit Juli 2013 bereits Subprior der Abtei Königsmünster und damit der Stellvertreter des bisherigen Abtes Aloysius. Cosmas Hoffmann wurde 1965 in Dortmund geboren. Am 30. September 1988 legte er seine Profess, also das Gelübde, in der Abtei Königsmünster ab und wurde nach seinen Studium in Paderborn, Jerusalem und Bonn am 28. Mai 1994 zum Priester geweiht.

Promotion über Thomas Ohm

Er promovierte im Fach Fundamentaltheologie mit einer Arbeit über den Mönch und Missionswissenschaftler Thomas Ohm, der auf dem Friedhof des Klosters begraben liegt.

Seit 2013 war er Subprior, seit 2020 Prior der Abtei. Zuvor war er Leiter des Gastbereiches, hatte als Magister der Zeitlichen Professen die Verantwortung für die jungen Brüder der Abtei und hatte einen Lehrauftrag an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare in St. Augustin. Pater Cosmas ist engagiert im Klosterverbund der Missionsbenediktiner, im Interreligiösen Dialog und hält Vorlesungen am Campus für Theologie und Spiritualität in Berlin.

Die Friedenskirche der Abtei Königsmünster bei der Bekanntgabe des neuen Abtes. Foto: Thomas Wagner

Fünfter Abt in der Geschichte

Dr. Cosmas Hoffmann ist der fünfte Abt in der Geschichte der Abtei Königsmünster in Meschede. Er ist gewählt für eine Amtszeit von zwölf Jahren. In einer kleinen Zeremonie in der Friedenskirche wurde Abt Cosmas am Freitag in sein Amt eingeführt. Dabei waren die Schülerinnen und Schüler des Benediktiner-Gymnasiums, das Kollegium sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klosters. Zu den ersten Gratulanten zählten auch die beiden unmittelbaren Vorgänger: Altabt Aloysius Althaus, Altabt Dominikus Meier und Altabt Stephan Schröer. „Wir wünschen Abt Cosmas Gottes Segen für seine Amtszeit!“, teilte die Abtei Königsmünster mit.

