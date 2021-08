Kneipen sagen Danke: „Auf ein Bier in Meschede“

Meschede. Sieben Mescheder Kneipen wollen treuen Kunden mit einem Sammelpass danken.

Sieben Kneipiers und Barbesitzer bringen gemeinsam mit dem Stadtmarketing Meschede ab September eine besondere Aktion für Kundinnen und Kunden heraus: Die neue Sammelkarte „Auf ein Bier in Meschede“. Mit dieser können bei jedem Kneipenbesuch und gekauften Getränk fleißig Punkte gesammelt werden.

Gratis-Bier für volle Kneipe

Ist die Karte voll, bedanken sich die Kneipen mit einem Gratis-Bier bei den treuen Kunden. Mit insgesamt 500 Karten sagen die heimischen Kneipiers und Barbetreiber Danke für die Unterstützung in den schwierigen Pandemie-Zeiten und freuen sich auf die kommende Kneipensaison. „Die Teams der Lokale freuen sich, endlich wieder unter einigermaßen normalen Umständen persönlich Gäste zu begrüßen und mit diesen unbeschwerte Stunden zu genießen“, so Lisa Machula vom Stadtmarketing: „Das Nachtleben in Meschede hat ganz besonders unter den Rahmenbedingungen und Einschränkungen gelitten. Daher möchten wir mit der Sammelkarte die Gäste zurück in die Stadt locken“.

Start am 1. September

Die neue Sammelkarte gibt es ab dem 1. September kostenlos in den teilnehmenden Lokalen. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 31. Oktober 2021. Die Sammelpunkte werden in Form eines Aufklebers ausgegeben. Bei einer vollen Sammelkarte mit 10 Punkten gibt es ein 0,2L Bier gratis. Die Sammelkarten gelten in den angegebenen teilnehmenden Kneipen und Bars und können ausschließlich in diesen eingelöst werden.

Die teilnehmenden Kneipen

Folgende Lokale nehmen an der Sammelkartenaktion „Auf ein Bier in Meschede“ teil: Bibulus - die Braukneipe | Stiftsplatz 11; CAFÉ BAR Brazil | Winziger Platz 6; Die Rock-Kneipe Tröte | Winziger Platz 3; Kotthoff´s Theo | Zeughausstraße 9; NachfüllBar | Stiftsplatz 9; Postkeller Meschede | Steinstraße 7 und Schröjahrs by Freddy | Ruhrstraße 25.

