Kneipennacht, Kasper oder Waldbaden: Freizeitangebote im HSK

Spaß und gute musikalische Unterhaltung bei der Kneipennacht in Meschede am kommenden Samstag. Unser Freizeittipp fürs Wochenende.

Meschede. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Der Frühlingsanfang lädt gerade dazu ein, die eigenen vier Wände zu verlassen. Sogar für wenig Geld könnt ihr dieses Wochenende allerlei unternehmen und Musik genießen. Live-Acts warten in Meschede, Musikvereine treten auf, wie unter anderem mit bayerischem Flair. Doch auch für die Kleinen und für Meditationsfreunde ist etwas dabei. Ich zeige euch, was sich an diesem Wochenende so im Hochsauerlandkreis lohnt.

Mein Tipp für euch

Falls euch die Entscheidung schwerfällt, in welche Kneipe es gehen soll – wie wäre es mit allen nacheinander an einem Abend? Diesen Samstag zieht es mich zur „KneipenNacht“ nach Meschede, bei der es viele Live-Acts auf der Bühne zu sehen gibt. Egal ob Partymusik, Rock oder HipHop – es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Ihr zahlt nur einmal und könnt hin- und herwechseln oder natürlich auch an einem Ort bleiben, falls es euch gut gefällt. „KneipenNacht in Meschede“, Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, Innenstadt Meschede, ab 16 Jahren, Kartenvorverkauf: teilnehmende Kneipen oder Touristen-Info, 12 Euro, Abendkasse: 15 Euro, Infos gibt es hier

Viel Spaß für wenig Geld

Das Jahreskonzert des Musikverein Niedereimer 1891 steht an und der Eintritt ist wieder kostenfrei. Mit Polka, Marsch und ausgewählten Konzertstücken führt euch der Musikverein durch einen bunten Abend. Nach dem circa eineinhalb-stündigen Konzert geht es weiter mit Musik, Tanz und Thekenmusik.„Jahreskonzert Musikverein Niedereimer“, Samstag, 25. März, 19 Uhr, Schützenhalle Niedereimer, Himmelpfortener Weg 2, 59821 Arnsberg, kostenfrei, Infos gibt es hier.

Im Rampenlicht

Falls ihr schon das Gefühl des „Oktoberfestes“ vermisst, dann ab nach Eslohe. Zum allerersten Mal finden dort die „Esloher Frühlingswasn“ statt. Das Blasorchester Eslohe und die Band „Dreamteam“ versprechen eine Mordsgaudi.

„Esloher Frühlingswasn“, Samstag, 25. März, 19 Uhr, Schützenhalle Eslohe, Hauptstr. 65, 59889 Eslohe, Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 14 Euro, Infos gibt es hier.

Das Sporthighlight der Woche

Bei Temperaturen um die 14 Grad Celsius und freundlichen Bedingungen lädt der Diemelradweg zu einem Ausflug auf zwei Rädern ein. Der etwa 110 Kilometer lange Radfernweg bietet tolle Strecken und tolle Gelegenheiten, an der Strecke gastronomisch einzukehren.

Für die Kleinen

Begleitet den Puppenspieler „Sartolo“, der mit den größten Marionetten der Welt, dem Kaspar und der Oma unterwegs ist. Heute steht „Der Kaspar geht auf Reisen“ auf seinem Bühnen-Programm, doch es gibt viele unerwartete lustige Pannen. Das Theaterstück vom „Trotz-Alledem-Theater“ aus Bielefeld garantiert viel Spaß für alle ab 5 Jahren. „KiKiBü: Sartolo, der Puppenspieler“, Sonntag, 26. März, 15.30 bis 16.30 Uhr, Neue Aula Belecke, Pietrapaolaplatz 4, 59581 Belecke, Preis: 7 bis 12 Euro, Kartenvorverkauf: www.proticket.de, Infos: ki-warstein.de

Mal was anderes

Petra Breker, Entspannungs- und Gesundheitspädagogin, bietet Kurse zum Waldbaden an. Foto: Ute Tolksdorf

Gemeinsam mit Entspannungs- und Gesundheitspädagogin Petra Breker geht es zum meditativen Naturerlebnis ab dem Kloster Grafschaft zum Mühlenteich. Auf drei Kilometern zeigt sie Gedanken-Impulse, Achtsamkeits-Übungen sowie einfache Geh- und Atemmeditationen, die helfen sollen, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen.

„Waldbaden“, u. a. Samstag, 25. März, 11 bis 14 Uhr, Treffpunkt: Kloster Grafschaft, An der Einfahrt „Parkplatz für Patienten und Besucher“, Annostr. 1, 57392 Grafschaft, Preis: 22 Euro, mit Schmallenberger Sauerland Card: 10 Euro, Onlinebuchung über „Schmallenberger Sauerland-Tourismus“, www.meditativ-natur-erleben.de

