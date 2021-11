Knobeln statt Kegeln: Ein Mescheder Kegelclub muss umdenken

Meschede. Seit Pandemiebeginn hat sich für die „Höschenjäger aus der Kurpfalz“ quasi alles verändert. Wieso nun vorerst geknobelt wird.

Wenn aus einem Kegelclub nach 30 Jahren - zumindest temporär - ein Knobelclub wird, müssen die Umstände schon ganz besondere sein. So geschehen ist das bei den „Höschenjägern aus der Kurpfalz“. Während andere Clubs während durch die beiden Lockdowns nur kurz pausieren mussten, sind die Höschenjäger, die nicht aus der Kurpfalz, sondern aus Meschede kommen, seit Pandemiebeginn März 2020 nicht mehr das, was der Name verspricht - zumindest was den sportlichen Aspekt angeht.

Ende der kegelfreien Zeit kaum absehbar

Gekegelt wurde seit jeher unter der St.-Walburga-Kirche. Dort befindet sich eine gut dreißig Meter lange Kegelbahn und ein kleiner Kühlschrank, aus dem sich die Herren zum Selbstkostenpreis - „Auf Gottes Vertrauen“ - mit Veltins aus Flaschen versorgen konnten. Immer mal wieder gab es zwar auch vor Corona Gerüchte darum, dass ihre Bahn den Renovierungsarbeiten der Kirche zum Opfer fallen wird, ausschlaggebend für die bislang längste und zeitlich nicht absehbare kegelfreie Zeit ist nun aber die Coronapandemie: Die Gemeinde hatte die Räumlichkeiten nach den Lockdowns schlichtweg noch nicht wieder freigegeben und nun, mit erneut steigenden Zahlen, wird sich daran auch vorerst nichts tun. Und so versuchen die neun Kegelbrüder ihre regelmäßigen Kegelabende, die sonst alle vier Wochen geradezu in den Terminkalender gemeißelt waren, mit anderen Treffen zu kompensieren.

Ähnlich lange wie die Höschenjäger besteht auch der Kegelclub „Tigerentenclub“ für Menschen mit Behinderungen - beide Clubs kegeln seit Gründung unter der Walburga-Kirche und müssen aufgrund von Corona pausieren. Foto: Miriam Geck

Knobeln daheim und in der Kneipe

„Anfangs haben wir uns immer in drei Gruppen aufgeteilt und bei jemandem zuhause zum knobeln getroffen“, erzählt Höschenjäger Bernd Alliger, als wir ihn alleine zum Interview treffen. Eigentlich wollten mehrere Mitglieder von der Veränderung des Clublebens berichten, doch wie sonst auch ist das Vereinbaren von Treffen nicht mehr der Selbstläufer, der es durch den Kegel-Rhythmus 30 Jahre lang war. Ob man dorthin wieder zurückkommt? Das weiß aktuell wohl nur der liebe Gott. Im Moment bemühen die neun Kegelbrüder sich, sich in einigermaßen regelmäßigen Abständen zum Knobeln zu treffen. Inzwischen müssten sie das ja immerhin nicht mehr in den eigenen vier Wänden tun, sondern besuchen dafür die hiesigen Kneipen. „Wir haben uns alle direkt impfen lassen, um Einschränken zu umgehen. Jetzt sind wir schonmal bei Anna im Kotthoff´s Theo oder auch im Postkeller. Aber so regelmäßig wie das Kegeln finden solche Abende nicht statt“, berichtet Bernd Alliger.

Kuriositäten auf großer Fahrt

Meist sind dann auch nicht alle Höschenjäger vor Ort und gesetzte Termine werden öfter mal verschoben. „Wir sind aktuell seltenst vollzählig. Und einer von uns, also der zehnte Mann, ist im Moment eh auf Stand-By in Amerika. Für Ausflüge ist es mit neun Personen im Club aber eigentlich ganz praktisch. So passen wir immer in einen Kleinbus für den man keine extra Fahrerlaubnis benötigt.“ Und so konnten die Herren in diesem Sommer auch auf große Fahrt gehen und wie auf jeder Kegeltour auch eine Runde Bötchen fahren - das ist inzwischen eine lieb gewonnene Tradition bei den Höschenjägern.

„Wir fahren eigentlich egal wo wir sind Schiff. In Münster waren wir zum Beispiel mit der MS Günther unterwegs und in diesem Sommer sind wir auf dem Diemelsee geschippert.“ Dabei sei es coronabedingt jedoch äußerst kurios zugegangen, da der See Hessen und Nordrhein-Westfalen teilt und zum Zeitpunkt der Kegeltour auf der hessischen Seite keine Ausflugsschifffahrten erlaubt waren. „Da mussten wir dann tatsächlich mit zwei Taxen zum NRW-Ufer fahren“, erzählt Bernd Alliger und schüttelt noch heute den Kopf über den ungewollten Umweg.

Der Verzweiflungs-Prosecco

Doch auch im Sommer 2020, bei der Tour mit der MS Günther gab es für die Höschenjäger schon Grund zur Aufregung. Den geplanten Holland-Trip, den sie wie bei jeder Fahrt mit dem Club vorab aus einem Partyreisen-Katalog herausgesucht hatten, konnten die Mescheder aufgrund der Pandemie nicht antreten und landeten schließlich auf Kanalfahrt in Münster. „Wir hatten an Bord eine Getränke-Flatrate gebucht und mussten vor Ort feststellen, dass die Warsteiner ausschenken“, erzählt Bernd Alliger mit blankem Entsetzen im Blick. Zur Erklärung: Die Höschenjäger aus der Kurpfalz sind seit Gründung absolute Veltins-Trinker und lassen sich nur im Notfall von einem wirklich gut gezapften Warsteiner („und das ist scheinbar ziemlich schwierig“) überzeugen. „Auf dem Boot haben wir es dann mit Warsteiner „extra herb“ versucht, sind aber letztlich aus Verzweiflung auf Prosecco umgestiegen“, schildert Bernd Alliger die dramatischen Stunden der Kegeltour.

Freie Auswahl im Partyreisen-Katalog

Für das nächste Jahr hoffen die neun Kegelbrüder allerdings nicht nur auf das richtige Pils am Hahn oder in der Flasche, sondern vor allem darauf, dass Corona ihnen wieder freie Entfaltung bei der Auswahl im Partyreisen-Katalog lässt. „Wie genau es mit der Kegelbahn weitergeht, wissen wir nicht. Vielleicht fragen wir Ende des Jahres mal vorsichtig an. Sollten wir gar nicht mehr zurückkommen, ist sicherlich auch unsere Kegel-Zukunft ungewiss“, so Alliger. Ein wenig Aufatmen können die Höschenjäger dahingehend aber schon jetzt: Von einem Abriss der Bahn ist seitens der Kirche nicht mehr die Rede.

