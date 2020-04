Kölner Kunsthistoriker auf Glocken-Tour in Schmallenberg

Schmallenberg . Der Kölner Kunsthistoriker Jan Hendrik Stens freut sich auf der Glocken-Tour durch Schmallenberg über eine interessante Glockenlandschaft

Zugegeben, es ist ein kurioses Hobby, das der Kölner Kunsthistoriker und Theologe Jan Hendrik Stens hat: In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Geläuten und ist im Vorstand des Deutschen Glockenmuseums aktiv. Auf seiner lange geplanten Glocken-Tour durch Schmallenberger Gemeinden, freut er sich über die „wirklich interessante Glockenlandschaft“. Das Sauerland sei bisher nicht komplett inventarisiert, man könne Erstaunliches entdecken.

Volles Klangbild entfalten

Das Aufnahmegerät in der Hand und spezielle Originalkopf-Mikrophone in den Ohren, ist der Blick des 42-jährigen konzentriert zum Glockenturm der Kirche St. Vinzentius in Lenne gerichtet. Als die Aufnahme läuft, ist Stens in seinem Element: Gebannt lauscht er, wie eine Glocke nach der anderen zugeschaltet wird, bis nach etwas mehr als einer Minute das Geläut sein volles Klangbild entfaltet. Und das überzeugt: „Lenne hat zwei moderne und zwei historische Glocken. Dadurch bekommt das Geläut ein besonders schönes individuelles Gepräge. Viele wissen gar nicht, was da in ihren Glockentürmen hängt“.

Stens vor der Kirche St. Vinzentius in Lenne. Foto: Tröster

Von Lenne geht es für den Glockenexperten weiter zur Kirche St. Antonius in Fleckenberg. Größte Herausforderung beim Aufnehmen des Geläutes ist der Wind, denn der verzerrt den Klang der Glocken. Doch Stens ist erfinderisch, kauert sich hinter der Kirche neben eine Hecke und spannt einen großen Regenschirm auf, um seine Aufnahme vor den Böen zu schützen.

Die gesammelten Tonaufnahmen stellt er gerne den Gemeinden zur Verfügung, die oft wenig darüber wissen, was eigentlich genau in ihren Glockentürmen hängt. Gespannt lauscht Fleckenbergs stellvertretender Küster Dieter Knoche den Erklärungen des Experten. „Das Stahlgeläut von St. Antonius ist ganz typisch für die Anfangszeit des 20. Jahrhunderts“, erklärt Stens. „Die drei Glocken vom Bochumer Verein sind klanglich matter und weniger singfreudig, ein Gesamtdenkmal“. Selbst die kleinste vierte Glocke, die sogenannte Kleppglocke im Dachreiter, stamme in Fleckenberg von der bekannten Glockengießerei in Bochum.

Klang der Glocken ist Heimat

Schon seit Kindertagen interessieren den Kölner Glocken als liturgische Musikinstrumente. Informationen zum Gussjahr, dem Gießer, Material, bis hin zu den Inschriften hält Stens in einer privaten Sammlung fest. Doch neben der wissenschaftlichen Auswertung der Daten ist „der Klang von Glocken Heimat“.

Historische Glocken aus dem 18. Jahrhundert in der Wormbacher Kirche St. Peter und Paul. Foto: Verena Tröster

Für Stens, der gebürtig aus Lippstadt stammt, also zwischen Sauer- und Münsterland aufgewachsen ist, sind das vor allem die Glocken aus der Glockengießerei Junker in Brilon: „Der Junker-Sound ist unverkennbar. Das klingt nach Zuhause.“ Und Junker-Glocken hängen in der Kirche St. Georg in Grafschaft.

Dort erklärt der geschäftsführende Vorsitzende des Kirchenvorstandes Hans Robert Schrewe: „Unsere Kirche ist noch jung, 1964 wurde sie gebaut. Damals brauchte man Glocken und die kamen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns.“ Von umliegenden Gemeinden wurden damals Glocken gekauft, ein großes Sammelsurium, sowohl aus der Vor- und auch Nachkriegszeit.

„Trotzdem klingt es wie aus einem Guss“, freut sich der Kölner Stens, der von sich sagt den Klang der Junker-Glocken unter tausenden wiedererkennen zu können. Hans Robert Schrewe lacht: „Das geht mir mit diesem Geläut auch so. Ich wohne jetzt 45 Jahre hier, diese Glocken klingen nach Heimat.“ Umso trauriger ist es, dass Kirchengeläute immer seltener zum Einsatz kommen, zum Beispiel weil Gottesdienste wegfallen. Der Kölner Theologe wirbt deshalb für einen kreativeren Umgang mit ihnen und schlägt vor „sie auch unabhängig von Gottesdienstfeiern einzusetzen, zum Beispiel um Sonntage und Hochfeste einzuläuten“.

Geläut begleitet Generationen

Im Glockenturm von St. Peter und Paul in Wormbach entdeckt Stens gegen Ende seiner Rundtour drei historische Glocken aus dem 18. Jahrhundert. „Ein unheimlich spannender Altbestand“, den der Experte zusammen mit Reinhard Hermes vom Kirchenvorstand genauer unter die Lupe nimmt. Zwei Glocken stammen vom Kölner Gießer Peter Fuchs, aus dem Jahr 1731, eine weitere sehr dickwandige Glocke goss Rotger Greve 1773.

„Und eine vierte Glocke, gestiftet 1993 vom hiesigen Schützenverein, stockt die historischen Glocken auf“, erklärt Hermes und Stens zeigt sich beeindruckt: „Das würde man heute so nicht konzipieren, aber im Zusammenspiel klingt dieses Geläut wirklich urig, es passt perfekt zur Kirche!“ Beeindruckend sei vor allem, dass die Wormbacher seit Generationen, seit dem 18. Jahrhundert, dieses historische Geläut hören. „Das ist doch einfach toll“.