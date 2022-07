Kommt die Hitze zurück? So wird der Sommer im HSK

Pause mit dem Fahrrad, währen die Sonne am Himmel steht: So wird der weitere Sommer im Hochsauerlandkreis - hier ist unsere Vorhersage.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Kommt die Hitze der vergangenen Tage zurück oder wird es sommerlich angenehm? Es gibt eine Prognose für den Hochsauerlandkreis.

Mäßig warm, dabei aber doch durchaus freizeit-taugliches Wochenendwetter erwartet uns in den kommenden Tagen rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Nach einem freundlichen und trockenen Donnerstag können sich ab Freitag einzelne Schauer bilden. Neben längeren freundlichen Phasen sind dies aber meist nur Ausnahmen. Dazu Temperaturen oft um 23 Grad.

Das Wetter für das Ruhrtal

Bis Ende Juni zeigte sich der Verlauf des diesjährigen Sommers recht ähnlich mit dem des Vorjahres. Dabei erlebten wir bereits im ersten der drei Sommermonate längere sehr warme bis sogar heiße Witterungsabschnitte, die letztendlich in einem deutlich zu warmen Gesamtmonat gipfelten. Zum Start in den Juli gingen die beiden Sommer dann aber vollkommen getrennte Wege. Während es im letzten Jahr eher kühl bis maximal mäßig warm weiter ging und immer wieder kräftige Niederschläge zu beobachten waren, setzte sich der Sommer in den vergangenen Wochen doch deutlich nachhaltiger durch. So bildeten kühle und wechselhafte Tage eine deutliche Ausnahme. Meist hatten wir es mit sehr freundlichem, trockenem und teilweise sogar heißem Sommerwetter zu tun.

Hitze werden wir in den kommenden Tagen nicht erleben, im Allgemeinen bleiben uns die recht warmen Temperaturen aber erhalten, so dass weiterhin gutes Freizeitwetter herrscht. Die niedrigste Schauerwahrscheinlichkeit besteht dabei gleich am Donnerstag, es ziehen einige hohe Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich daneben aber immer wieder und es bleibt weitgehend trocken. Am Freitag ist es bereits aus der Nacht heraus etwas unbeständiger und es muss mit einigen Regenschauern gerechnet werden, allerdings ist deren Zugbahn recht unsicher, so dass wir möglicherweise auch trocken durch den Tag kommen werden.

Das Wochenende präsentiert sich bei Werten um 23 Grad meist ruhig mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei einer Schauerwahrscheinlichkeit um 30 Prozent.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Der Juli neigt sich auch im Schmallenberger Sauerland seinem Ende entgegen und schaut man auf die bisherige Niederschlagsbilanz, so lässt diese doch zu wünschen übrig. So sind an der Wetterstation in Dorlar bisher 30 Liter in den Messbecher gefallen, in Jagdhaus und in Bracht waren es jeweils 43 Liter. Im vergangenen Juli erreichten die Mengen teilweise mehr als 200 Liter pro Quadratmeter, wovon im Durchschnitt allein rund 100 Liter im Zuge der Unwetterlage fielen, die entlang von Ahr und Erft für die extremem Überschwemmungen sorgte.

Unsere Großwetterlage bleibt auch in den kommenden Tagen und voraussichtlich auch darüber hinaus eher trocken und sommerlich, wenn es auch nicht durchweg sonnig weitergeht. So sorgt das Hochdruckgebiet „Mika“, welches die letzten Reste von Tief „Daniela“ nach Osten abdrängt, dafür, dass der Donnerstag ein weitgehend trockener und auch freundlicher Tag wird. Hohe Wolkenfelder behindern den Sonnenschein kaum, dazu klettern die Temperaturen auch entlang des Rothaarkamms auf rund 20 Grad, an Lenne und Wenne sind bis zu 24 Grad zu erwarten.

In der Nacht zu Freitag ziehen dann etwas dichtere Wolken auf und es kann auch der eine oder andere Schauer fallen. Tagsüber bleibt es leicht unbeständig, die Sonne zeigt sich immer wieder und die Temperaturen liegen in einem durchaus angenehmen Bereich. So ähnlich geht es auch am Wochenende weiter. Es ziehen zwar zeitweise Regenschauer durch, die aber nicht alle treffen werden und abseits davon ist es freundlich bei Sonne und Wolken.

Trend für die nächste Woche

Die ganz große Hitze, so wie wir sie vor einigen Tagen erlebt haben, deuten sich derzeit für den Auguststart nicht an. Trotzdem bleiben wir nach derzeitigem Stand auf einem sommerlichen bis sogar hochsommerliches Niveau. Die Luftdruckunterschiede über Mitteleuropa sind dabei gering, so dass nur kurzfristig gesagt werden kann, ob sich auch mal kleinere Regengebiete bis in unsere Region vorschieben werden.

Vollkommen trübe oder sogar regnerische Tage sind vorerst aber sehr unwahrscheinlich, meist erleben wir einen typischen Wechsel aus sonnigen Stunden und einigen dichteren Quellwolken. Die Temperaturen schwanken in den etwas höher gelegenen Orten meist zwischen 20 und 23 Grad, entlang der Ruhr sowie am Möhne-, und Sorpesee sind oft um 25 Grad zu erwarten.

