Am Wochenende haben wieder vermehrt Verkehrskontrollen im Hochsauerlandkreis stattgefunden. Der schnellste Biker war in Schmallenberg unterwegs.

Polizei Kontrolle: Schnellster Biker in Schmallenberg unterwegs

Schmallenberg. Verkehrskontrollen haben am Sonntag wieder im Hochsauerlandkreis stattgefunden. Der schnellste Biker ist in Schmallenberg unterwegs gewesen.

Im Hochsauerlandkreis haben am Sonntag wieder an verschiedenen Stellen Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen stattgefunden. Der schnelle Biker wurde in Dorlar erwischt: Statt erlaubten 50 fuhr er 85 km/h. Bei den Motorradfahrern wurde neben der Geschwindigkeit auch der technische Zustand der Maschinen kontrolliert.

Hierbei stellten die eingesetzten Polizisten keine Verstöße fest. Insgesamt waren 324 Fahrerinnen und Fahrer am Sonntag zu schnell unterwegs. 25 davon waren mit dem Motorrad unterwegs. Der schnellste Autofahrer wurde in Niedersfeld geblitzt. Dieser war bei erlaubten 70 mit 109 km/h unterwegs.

